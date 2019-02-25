محمد بن زايد يعزي في وفاة عبدالله محمد المسعود المحيربي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى حميد وخليفة عبدالله محمد المسعود المحيربي في وفاة والدهما عبدالله المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني وذلك خلال زيارة سموه اليوم مجلس العزاء في مجلس البطين بأبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه وأقربائه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وينزله منازل الصالحين الأبرار ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه ومجتمعه.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.