حمد الشرقي يلتقي أمير الكويت وعاهل البحرين ورئيس الوزراء الإيرلندي

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هامش القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، صباح اليوم، كلاً على حدة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة و جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة ومعالي ليو فارادكار، رئيس الوزراء الإيرلندي.

تم خلال اللقاءات، استعراض الموضوعات التي تم مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة لتعزيز الشراكة العربية الأوروبية.

وأشاد صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بحسن تنظيم القمة وإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأعمالها.

حضر اللقاءات معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، و معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة ومعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومعالي فارس محمد المزروعي، المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سعيد بن محمد الرقباني، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة محمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عبدالله مطر المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و سعادة جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.