مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019 يتناول في يومه الثاني الأمن السيبراني وإدارة مخاطر...

ألقى يان ييب"، رئيس تكنولوجيا المعلومات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة "مكافي" - إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتكنولوجيا أمن المعلومات، كلمة مهمة ضمن فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019" الذي يستضيفه جهاز أبوظبي للمحاسبة "أداء" على مدار ثلاثة أيام.

وتضمنت مشاركة "ييب" في المؤتمر، الذي تستضيفه أبوظبي من 24 ولغاية 26 فبراير 2019، عرضاً تقديمياً حول مخاطر أمن المعلومات؛ بالإضافة إلى إلقائه كلمة استقطبت مئات الحضور الذي اجتمعوا ضمن إطار هذه الفعالية للاستماع إلى نخبة من الرواد العالميين في قطاعات الأمن السيبراني، والامتثال، وحوكمة الشركات، وأخلاقيات العمل.

وقال ييب: "إن تسارع وتيرة الرقمنة حول العالم جعل من الأمن السيبراني مسألة ملحة سواء أدرك الناس الأمر أم لا، حيث يتيح ذلك للمجرمين زيادة أنشطتهم الاحتيالية عبر استخدام الوسائل الرقمية وبالاستفادة من الثغرات الأمنية. وعلى الرغم من أهمية الإجراءات الأساسية المتبعة في مكافحة وتعقب عمليات الاحتيال، إلا أنه لا بد من فهم الحالة الراهنة والمستقبلية للأمن السيبراني كسلاح جديد في مواجهة المجرمين الذين يتربحون من خلال الأنشطة الاحتيالية".

وأضاف ييب: "للأسف، غالباً ما يتم تناول الأمن السيبراني بأسلوب تقني معقد وتصويره بطريقه سلبية، وهذا لا يعكس الواقع بطبيعة الحال. وآمل أن أكون قد تمكنت اليوم من عرض الوضع الراهن للأمن السيبراني بأسلوب سلس عبر شرح مختلف جوانب عالم الجرائم السيبرانية، وكشف توجهات الأمن السيبراني من أجل إعداد الحضور بشكل أفضل للمستقبل".

وقال معالي حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: "يسرنا أن نستضيف في مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019‘نخبة من أبرز الخبراء العالميين لتقديم خلاصة خبراتهم وتجاربهم. ويعد يان ييب نموذجاً ممتازاً لذلك، حيث يساهم مع أشهر خبراء هذا القطاع بمشاركة معارفهم في مجالات حماية البيانات وإدارة التهديدات والحوكمة، والتي تعكس جميعها جوانب عملنا لتحسين معايير الشفافية والحوكمة الجيدة في الهيئات ذات الصلة".

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وشارك الحضور في مجموعة متنوعة من الأنشطة ضمن إطار فعاليات المؤتمر بما في ذلك جلسة حوارية حول تعزيز استراتيجيات إدارة مخاطر الاحتيال. وشدّد شارنجيت سينج، النائب الأول للرئيس ومدير مخاطر الاحتيال والتحقيق في "بنك أبوظبي الأول"، على أهمية وجود إدارة قوية لمخاطر الاحتيال، كما أكد على أهمية المؤتمر بالنسبة لأبوظبي.

وقال سينج في هذا السياق: "لا يكفي اعتماد سياسة أو تشكيل فريق لمكافحة الاحتيال، بل يستوجب الأمر تبني خطة قوية لإدارة المخاطر وتطبيقها بشكل ملائم عبر المؤسسات، ولا بد أيضاً من تنظيم مبادرات منتظمة لتوعية الموظفين والعملاء. وتشكل استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر دليلاً ملموساً على السياسة الحازمة التي تنتهجها الإمارة ضد الاحتيال، ومن واجبنا كمؤسسة مصرفية رائدة أن ندعم الجهود الحكومية-ولهذا تعتبر مكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر من الأولويات الأساسية للمصرف".

ومع قرابة 85 ألف عضو عبر أكثر من 180 دولة حول العالم، تعتبر "جمعية محققي الاحتيال المعتمدين" المنظمة الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم وأحد أبرز مزودي التدريب والتأهيل في المجال، وهي تعمل على الحد من عمليات الاحتيال في عالم الأعمال، وتعزيز الثقة بنزاهة وعدالة مهنة مكافحة الاحتيال. كما توفر المنظمة المعارف والأدوات الضرورية لمساعدة خبراء مكافحة الاحتيال على اكتشاف ومنع والحد من عمليات الاحتيال، وتحديداً عبر توفير المؤهلات الضرورية خلال اختبارات المنظمة.

ويلعب "جهاز أبوظبي للمحاسبة" دوراً محورياً في التزام حكومة أبوظبي بمكافحة التجاوزات المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل ممارسات الحوكمة الجيدة. وقدمت الإمارة منهجيات جديدة للفحص المالي ومراجعة الأداء لأكثر من 250 جهة حكومية، كما تعتبر لاعباً أساسياً في تنظيم سوق التدقيق المالي العالمية. وقد أثمر نجاح أبوظبي في مكافحة الاحتيال عن فوزها بجائزة المساهمة البارزة لعام 2013 التي تم منحها من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا.