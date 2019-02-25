تدشين اتحاد دولي لتوثيق الإنجازات العربية والإفريقية











أمل العامري -مصر

أعلن سامح على لطفي رئيس مؤسسة المنجزين العرب فى مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بحضور عدد من الشخصيات العامة العربية والافريقية يتقدمهم النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري و رئيس مفوضية حقوق الانسان بمجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية ، عن انطلاق أعمال الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والافارقة مشيرا إلى ان مؤسسة المنجزين العرب انطلقت اعمالها رسميا عام 2015 كمنظمة غير هادفة للربح ، اهم اهدافها رصد الايجابيات والنجاحات ، ونشر ثقافة الإنجاز ، وإلقاء الضوء على قصص النجاح الملهمة للأخرين ، والتركيز على نجاحات اصحاب الهمم .

وخلال مايقرب من 4 سنوات ، نظمت المؤسسة عشرات الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى تهدف جميعا الى نشر ثقافة الأنجاز ، وعرض قصص النجاح ، هذا بجانب تنظيم مؤتمر سنوي فى شهر ديسمبر من كل عام ، وهو اكبر تجمع عربي لتكريم المنجزين العرب فى مختلف المجالات وبحضور شخصيات عامة ومسؤولين وعدد كبير من وسائل الاعلام .

واضاف لطفي رؤيتنا تتلخص فى ترسيخ قيم الإنجاز في الوعي الاجتماعي، وتحويلها إلى ثقافة اجتماعية قادرة على إثارة الطاقات والمواهب الإنسانية الكامنة وتحريكها في مواقع البناء والعمل .. فمن خلال السير فى طريق الإنجاز تنهض سيادة الامة ويتحقق مجدها .. ففي عام 2016 اطلقت المؤسسة اول موسوعة فى العالم العربي للإنجازات والارقام القياسية " موسوعة إنجازاتنا " والتى نهدف من خلالها الى توثيق الانجازات العربية فى كل المجالات ، بجانب التعريف بالارقام القياسية ، وقصص النجاح المؤثرة ، وانجازات اصحاب الهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتصدر الموسوعة فى شكل كتاب يصدر سنويا ، يضم كل الانجازات التى تحققت على ارض الواقع على مدار العام .

لافتا الى ان المنجزين العرب لم تتوقف فى اعمالها على تقدير وتكريم اصحاب الانجازات الرياضية والمخترعين والمبتكرين والعلماء ، ورواد الاعمال وفرسان المسؤولية الاجتماعية واصحاب المبادرات الايجابية وفقط ، بل كانت رؤيتنا ان الانسان المخلص والمنجز فى عمله ، ايا كان هذا العمل مادام شريفا لابد من إلقاء الضوء على جهوده المبذولة والمتميزة فى مجال عمله ، فكانت إنطلاقة مختلفة للمنجزين العرب من خلال إحتفالية " تكريم ناس مهمين جدا " .

حيث وجهنا الدعوة الى شخصيات عامة ومسؤولين ونواب بالبرلمان للتشريف بالحضور ، وتساءل العديد منهم ياترى من هم الناس المهمين الذين سيتم تكريمهم ، إلا ان المؤسسة احتفظت بالاجابة ولم تفصح عن الناس المهمين جدا لتكون المفاجأة لجميع الحضور مع بدء فعاليات الإحتفالية التى نظمناها بفندق 5 نجوم وبتغطية إعلامية متميزة ، وباستقبال متميز للناس المهمين الذين تعاملنا معهم كما يتعامل منظمي المؤتمرات مع نجوم الفن والرياضة ، حيث فوجيء الحضور ان الاحتفالية نظمت خصيصا للناس الذين لانستطيع الاستغناء عنهم وهم ( عمال النظافة ) لانهم بالفعل الناس المهمين جدا فى حياتنا ، وتم خلال الحفل تكريم افضل 10 عمال نظافة متميزين فى العمل بفروع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، ومنح كلا منهم رحلة عمرة ، وبعد نجاح الاحتفالية التى نظمت فى اكتوبر 2018 ، ندرس تحويلها الى مبادرة تهتم بعمال النظافة وشؤون حياتهم .

وقال رئيس المنجزين العرب انه بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019 ، حضرت اليكم للعمل على توسعة فكرة المنجزين العرب وتحويلها الى اتحاد للمنجزين العرب والافارقة ، فنحن في مجتمعاتنا إذا أخذنا بقيم الإنجاز، وتسلحنا بالعلم النافع، والفكر الخلاّق، والطموح الرفيع، والصبر الراسخ، والهمة العالية، والعمل الصالح، والإحسان الجميل ، والتعاون على المبرات، والتسابق في الخيرات، ومضينا بكل قوتنا إلى مواقع البناء وتحفيز ما لدينا من طاقات ومواهب إنسانية في إنجاز الصالحات، فإن ذلك سينعكس على مجتمعنا وعلى الأجيال القادمة خيراً وصلاحاً وضياءً، وستكون نتائجه عظيمة وثمرته وفيرة .