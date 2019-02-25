"الدار" تطلق حلولاً جديدة لإدارة العقارات في الإمارات العربية المتحدة

في إطار رؤيتها الرامية إلى تقديم وجهات استثنائية، أعلنت اليوم شركة "الدار العقارية"، عن تأسيس شركة "بروفيس"، بهدف توفير حلول رائدة ومبتكرة في مجال إدارة العقارات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى الإعلان عن تأسيس الشركة الجديدة خلال حفل بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار العقارية"، وجاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الدار العقارية رئيس مجلس إدارة شركة "بروفيس"، بالإضافة إلى عدد من القيادات العليا في كل من "الدار العقارية"، و"خدمة"، و"بروفيس".

وأوضحت "الدار" أن شركة "بروفيس" تقدم خدمات الإدارة والاستشارة لإدارة العقارات، وخدمات الإدارة والاستشارة لاتّحاد الملاّك ، والبيع والتأجير، فضلاً عن إدارة النوادي والمرافق الترفيهية.

وبهذا الصدد، قال جاسم صالح بوصيبع: "يسرنا الإعلان عن تأسيس شركة "بروفيس" بهدف تعزيز الابتكار في قطاع إدارة العقارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث يأتي إثراء تجربة عملائنا وإرضائهم في مقدمة أولوياتنا. وتجلب "بروفيس" فهماً عميقاً للسوق وخبرات قوية تتناسب مع توقعات واحتياجات العملاء. وستتولى "بروفيس" إدارة العقارات التي كانت تديرها سابقا فرق إدارة الأصول في "خدمة" و "الدار العقارية"، ما سيدعم كفاءة خدماتنا لجميع عملائنا، خاصة مع طرحنا للمزيد من الحلول التكنولوجية المبتكرة".

وستتولى "بروفيس" إدارة جميع مراكز خدمة العملاء في المجمّعات العمرانية الحيوية مثل "البندر" و"المنيرة" و"الزينة و"الهديل"، و"أبراج البوابة" و"برج القوس" و"أبراج صن آ ند سكاي" والغدير" و"قرية ساس النخل" و"حدائق الراحة" و"الأوقاف" و"هيدرا" و"القرم" و"قرية الخالدية" و"حدائق الجولف".

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وستعتمد "بروفيس" حلولاً مبتكرة وتستخدم أحدث التقنيات لإضافة قيمة حقيقة إلى العقارات التي تديرها في كل مرحلة من مراحل عمر العقار. وتقدم "بروفيس" خدمات شاملة لإدارة العقارات تحت سقف واحد لأكثر من 13,500 وحدة تتولاها إدارة العقارات، وأكثر من 14 ألف وحدة تابعة لإدارة اتحاد الملاّك ، وآلاف العقارات المباعة والمؤجّرة في مختلف أنحاء الدولة.

من جهته، قال سمير بركات، المدير التنفيذي لشركة "بروفيس": "لطالما وضعنا في صدارة أولوياتنا تحقيق المزيد من القيمة لعملائنا، ولا شك أن تمكين الشركتين من التركيز على الخدمات المتخصصة التي تقدمها كل منهما سيعزز قدرتهما التنافسية وسرعة الاستجابة والاستعداد للنمو المستقبلي. وسنواصل توفير جميع سبل الدعم لعملائنا من خلال طرح حلول تكنولوجية وفق أفضل المعايير لضمان تجربة سلسة بما يتماشى مع التزامنا نحو تقديم خدمة عملاء استثنائية، وتعزيز فعّالية التكلفة، ودعم قيمة الأصول على المدى الطويل".

وأجرت "الدار" إعادة تنظيم لاستراتيجية شركة خدمة، المملوكة بنسبة 100% من قبل "الدار العقارية"، بهدف التركيز على تقديم حلول إدارة المرافق وصيانة المنازل للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عبر قطاعات عدة، تشمل المرافق السكنية والتجارية، ومراكز البيع بالتجزئة، والمنشآت الحكومية والتعليمية والضيافة، ومرافق الرعاية الصحية.