" واحد للاستثمارات" تأكد إلتزامها بالممارسات المحاسبية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستشارات...

حصلت شركة "واحد للاستثمار"(Wahed Invest) ، المنصة الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، على شهادة الإلتزام بالشريعة الإسلامية من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي (AAOIFI) ، والتي تعمل على تنظيم وتوحيد الممارسات المحاسبية والتدقيق والحوكمة في القطاع المالي الإسلامي بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية التي تتوافق مع الأحكام والقواعد الإسلامية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال الجنيد واحدنا المؤسس والمدير التنفيذي لشركة واحد للاستثمار: " تتميز شركة واحد بنموها المتسارع وابتكاراتها الاستثنائية والمستمرة، ما يدفعنا على تأكيد التزامنا بتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في جميع ممارساتنا وعملياتنا بما يتناسب مع حاجات ورغبات عملائنا وشركائنا. ويعزز حصول شركتنا على شهادة الإلتزام من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ، ثقة عملائنا بنا إضافة إلى إظهار تمسكنا بالممارسات والسياسات الحلال المتوافقة مع مبادئ الشرع الاسلامي ".

وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة قد اصدرت مؤخراً تشريعاً يقضي بضرورة التزام جميع البنوك الإسلامية والوحدات والأقسام الإسلامية في المصارف التقليدية والشركات المالية، التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2018.

وقال عمر الأنصاري، القائم بأعمال الأمين العام في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI): " حددت القيادة الإماراتية الرشيدة، مدفوعة باستمرار النمو في مجال الاستثمارات الحلال، قواعد تنظيمية تشجع على توحيد ومواءمة الممارسات المالية الإسلامية الدولية والتقارير المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويتضمن المرسوم الجديد مراجعة للمنتجات والخدمات القائمة لدى المؤسسات الإسلامية لدراسة مدى امتثالها لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويجسد اعتماد "واحد للاستثمار"، الشركة الناشئة الأولى من نوعها في مجال التكنولوجيا الحيوية عبر المنطقة، دورها الفعال كمؤسسة رائدة في مجال التمويل الإسلامي ".

تتيح شركة "واحد للاستثمار" للمستثمرين من جميع الفئات فرصة التعرف بكل شفافية على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما تضمن التزامها بمبادئ الاستثمار الحلال من خلال الامتناع كلياً عن التداول بالتبغ والكحول والأسلحة النارية والمقامرة ونشاطات الترفيه للبالغين والأطعمة غير الحلال والمؤسسات سيئة السمعة والديون والفوائد الزائدة.

وإضافة إلى اعتمادها دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تبني معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) بشكل كلي أو جزئي في أكثر من 19 دولة باعتبارها مبادئ توجيهية من قبل الهيئات التنظيمية لأكثر من سبع سلطات قضائية. ويضم أعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية العلماء البارزين مثل العالم محمد تقي عثماني والدكتور عدنان حسن، وهو عضو في هيئة مراجعة السندات الاستثمارية والتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية بشركة " واحد للإستثمار".