جلسات للأعمال وريادة المستقبل في مهرجان طيران الإمارات للآداب

يخصص مهرجان طيران الإمارات للآداب محوراً لجلسات قيادة الأعمال، يستضيف من خلاله نخبة من الخبراء العالميين الذين يقدمون نصائح وإرشادات هامة لتعزيز فرص الأعمال وتطويرها، مما يسهم في نجاح الأعمال والحياة المهنية ويعزز القيادة المستقبلية.

يقام المهرجان في الفترة من (1 - 9 ) مارس، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبالشراكة مع طيران الإمارات وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث، ويقدم برنامجاً متخصصاً للأعمال والقيادة، يتناول مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم المستقبل، وآثار اندماج العولمة مع التكنولوجيا، والصحة في مكان العمل، وقيم التعاطف، والذكاء العاطفي، والاتصالات، والاستدامة، وكيفية تحويل الأعمال لتحقيق النجاح، إضافة إلى مواضيع أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيادة والأعمال.

إفطار عمل مهرجان الآداب

يقدم المهرجان وجبة إفطار تبعث في النفس الطاقة الإيجابية والحماس (يوم الخميس 7 مارس) مع جلسة لمهارات الاتصال وقيم التعاطف في مكان العمل، تبين لنا كيف يواجه الموظفون وأصحاب العمل الحوارات الصعبة، وهل نحن في مسارنا المهني المناسب. إذ ستتاح الفرصة للحضور، أثناء تناولهم الإفطار الصحي، الاستماع إلى نخبة من المتحدثين المتخصصين في مجال الأعمال.

ويشارك في هذه الجلسة، سعادة رجاء القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، والتي تعد من أكثر نساء الشرق الأوسط تأثيراً تبعاً لاستطلاعات متعددة؛ ودوون ميتكالف مدربة تنفيذية، ومستشارة في مجال القيادة، وكريستين شيري كاتبة ومستشارة توظيف، ومبتكرة قاعد البيانات الوظيفية: YouMap، وغوراف سينها مؤلف كتاب

"Compassion Inc "، الذي يتناول إقتصاديات التعاطف وتطبيقاتها في حياتنا وأعمالنا.

وفي اليوم نفسه، هناك اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال في دولة الإمارات، حيث يبين لنا الخبراء المجتمعون كيفية التغلب على التحديات وبناء نشاط تجاري ناجح. ويشارك في اجتماع الطاولة المستديرة مجموعة من الرواد الذين حققوا نجاحات كبيرة في بيئة الأعمال الإماراتية المحفزة، ومن أبرز المشاركين، الكسندرا مايا، مؤسِسة "House of Social" ومديرته التنفيذية، وريتشارد دين، مقدم برنامج "إفطارعمل" على إذاعة دبي آي 103.8، والمؤسس المشارك لشركة "رور" للتصميم الداخلي، وبول إيفانز، الذي تمكن من التغلب على عسر القراءة وعلى التحديات التي واجهته في شبابه المضطرب ليصبح رائد أعمال شهير حاز على جوائز عديدة، ومديراً تنفيذياً لإمبراطورية أعمال كبرى، يزيد رأس مالها عن 100 مليون دولار، وفادي حماده، المستشار العام لمجموعة الفطيم، ومؤلف كتاب "استمرارية الشركات العائلية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي: الرهان على الصعاب".

عوالم المستقبل

وكذلك خصص المهرجان جلسات لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا، خاصة في مكان العمل، وسيتم التطرق فيها لأنواع الوظائف التي سيتم التخلي عنها عندما يتم أتمتة كل شيء، ويناقش المتحدثون مفهوم الخصوصية في عالم ترصده أجهزة الحاسوب.

ويشارك في هذه الجلسات، صموئيل اي شوارتز، الذي أصدر مؤخراً كتاب "لا أحد يقود السيارة: سيارات بدون سائقين على طريق المستقبل"، والمدير العام للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، وفي نفس السياق، يتحدث ريتشارد بالدوين، أحد أبرز خبراء العولمة، ومؤلف كتاب، "تأثيرات العولمة الروبوتية: العولمة، الروبوتية، ومستقبل العمل"، ليحذر من أن السرعة اللاإنسانية للتحول نحو الروبوتية يهدد الحياة العملية للملايين بطرائق غير مسبوقة؛ وسوف يشرح لنا كيفية استقبال العالم الذي لا نتوقعه، في جلسة حوارية مع المهندس صموئيل شوارتز، والمدربة التنفيذية وخبيرة القيادة، دوون ميتكالف، وسوف يناقشون أيضاً علاقتنا بوظائفنا ومجتمعاتنا في عالم متغير بفعل الذكاء الاصطناعي، ويحاولون الإجابة عن السؤال: "ماذا بوسعنا أن نفعل كي لا يتم الاستغناء عنا في مجالات العمل المختلفة؟

وسيحدثنا جيرد ليونارد عن "التكنولوجيا في مواجهة الإنسانية"، ويعد جيرد من ضمن أكثر 100 شخص مؤثر في أوروبا حسب مجلة "ويرد"، وهو خبير وباحث في مجالات التكنولوجيا المستقبلية والعلوم الإنسانية المستقبلية، ويتناول في كتابه "التكنولوجيا في مواجهة الإنسانية"، الصدام الوشيك بين التكنولوجيا والإنسانية، وفي جلسته المخصصة لتحديات التكنولوجيا سيوضح لنا مدى تأثير التغييرات الحديثة على حياتنا؛ في كل شيء، بدءاً من مستقبل الموسيقى إلى التحولات التي تجتاح مجال الأعمال؟

القيادة

وتركز خبيرة القيادة الدولية سالي هيلغيسن ــــ التي قامت بتدريب الآلاف من الشخصيات ممن حققوا إنجازات هامة للوصول إلى آفاق جديدة ـــ على التحديات التي تواجه النساء في العمل، إذ أنهن غالباً ما يصطدمن بحواجز وإشكالات في مسيرة تطورهن المهني، تجعل مهمتهن أصعب من مهمة الرجال، وفي كتابها "كيف تنهض النساء"، تحدد "سالي" العادات الاثنتي عشرة التي تعيق نجاح النساء أثناء سعيهن للتقدم. وستقدم "سالي" للحضور خلاصة خبرة تمتد لعقود من الزمن.



ويحدثنا بن ليتلتون عن أسرار القيادة، وعن طبيعة الموهبة، وبن صحفي ومستشار لرياضة كرة القدم، لديه خبرة متفردة في مجال الأساليب المبتكرة لتطوير المواهب لدى بعض أفضل أندية كرة القدم في العالم، وسيشرح لنا كيف يمكننا استخدام تلك الأساليب في حياتنا اليومية كي نتمكن من إحداث التغيير المطلوب!

التواصل والاتصالات

تساعدنا دوون ميتكالف، مدربة ومستشارة القيادة على التحكم في المحادثات غير المريحة التي نلجأ إلى تجنبها، وتبحث في الأسباب التي تجعلنا دائما نسارع إلى الرفض والتحدي والمقاومة، بدلاً من التروي والتأمل في أفكار الآخرين واستكشافها.

في عصرنا، عصر الانفجار المعرفي، يكاد يكون من المستحيل لفت انتباه واهتمام المستمعين - ما لم يكن لدينا صوت مؤثر. تقدم لنا خبيرة الاتصال، كيم أ. بيج استراتيجياتها المجربة لتمكيننا من التواصل مع الأشخاص بفاعلية، واستثمار إمكانات الصوت على أتم وجه.

التسامح والتعاطف والسعادة والذكاء العاطفي

يجسد رجل الأعمال العالمي غوراف سينها في كتابه "مؤسسة التعاطف والرحمة" اقتصاديات التعاطف من أجل الحياة والأعمال الناجحة، في وقت يكون فيه الضمير والأخلاق والأصالة على رأس جدول الأعمال، وسيببن لنا في جلسته كيف يمكن استخدام الشركات الناجحة لتعزيز الخير وإرساء دعائمه في المجتمع.

بدأت الهيئات والشركات في جميع أنحاء العالم، الاهتمام برفاهية الموظفين وبسعادتهم في مكان العمل؛ وسوف يحدثنا الدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية في شركة "دو" للاتصالات، والدكتور سعيد عبد الله المظلوم، مؤلف "سوسة المدير" والمحاضر في أكاديمية شرطة دبي، عن "السعادة في العمل"، وكيف يمكن لنا أن نحيا سعداء في ظل أجواء المكاتب والساعات الطويلة التي نمضيها في أعمالنا وسيناقشان أحدث الأفكار والنظريات في مجال الصحة في مكان العمل.

ويُعد الذكاء العاطفي، حليف السعادة، ومفتاح بناء العلاقات الناجحة؛ يناقش الخبراء كيفية استخدامنا للذكاء العاطفي للتوصل لفهم أكبر للآخرين، وتحسين العلاقات في مكان العمل وخارجه.

يشارك في جلسات الذكاء العاطفي، كل من الكاتب السعودي، والمذيع الدكتور عبدالله المغلوث، والدكتور شريف عرفة، مؤلف كتاب "كيف تصبح إنساناً"، والدكتور منصور أنور حبيب، استشاري طب الأسرة والصحة المهنية.

دائماً ما يشكل التوازن بين العمل والحياة معضلة يصعب حلها، وستحدثنا كاثرين أورميرود لماذا تتعرض حياتنا للتدمير من خلال انهماكنا الدائم في العمل على الإنترنت، وكيف صدرت لنا وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكة الإنترنت معايير مصطنعة وفرضت علينا مستويات للمقارنة غير عادلة، وأدت إلى إعادة تشكيل أنماط سلوكنا، ودمرت ثقتنا بأنفسنا، وشتتت اهتمامنا.

كاثرين أورميرود، صحفية ومحررة منصة "العمل ثم العمل ثم العمل" لمناهضة الفلسفة الكمالية في واقع العمل، وتقدم الاستشارات في مجال المحتوى. في هذه الجلسة، ستشرح لنا الأدوات التي نحتاجها للتحكم في حياتنا عبر الإنترنت، بدلاً من أن نترك شبكة الإنترنت تتحكم فينا.

Advertisements

الاستدامة والأعمال

تقودنا التحذيرات الأخيرة بشأن الاحتباس الحراري العالمي إلى النظر في مسألة الاستدامة، نظراً لتأثيرات الاحتباس الحراري العالمي على أعمال الأغذية والأطعمة؟

يقدم المهرجان جلسة ثرية عن الاستدامة والأعمال، يشارك فيها خبيرة الأطعمة الدنماركية، تراين هانيمان، والتي تعد من أنشط المدافعين المتحمسين عن الحلول المستدامة، والمصادر العضوية، والأطباق المعدة بمحبة، والدكتور ماجد القاسمي مدير الصحة الحيوانية والتنمية بوزارة التغير المناخي والبيئة، الداعي للحفاظ على البيئة، وسوف يناقشان الخطوات التي نحتاجها جميعاً لضمان استدامة الغذاء، وتأثير تلك الخطوات على مفهومنا الاجتماعي والثقافي للوجبات وعلى بيئتنا.

بعد الماء والهواء، الرمل هو المورد الطبيعي الذي نستهلكه أكثر من أي شيء آخر - حتى أكثر من النفط. فكل مبنى وطريق معبد يحتاج إلى كميات كبيرة من الرمل، وكل شاشة حاسوب وشريحة سيليكون مصنوعة من الرمال! إنه المكون الذي يجعل مدننا قائمة، ويدخل في علومنا، وحياتنا، ومستقبلنا. ولكننا بدأنا نستهلكه بشكل لا يصدق، وهو في طريقه للنفاذ! سيحدثنا فينس بِيزيه عن مستقبل الرمل، وهو صحفي حائز على عدة جوائز، ومؤلف كتاب "العالم في حبة رمل"، الذي يصطحب القرّاء في رحلة عبر العالم لشرح سبب أهمية الرمل في الحياة العصرية.

ورش الخبراء

رواية القصص

نحتاج في عالم الأعمال، إلى أن نكون قادرين على سرد قصة كي نتمكن من التواصل ومن بناء علاقات عمل قوية، وسوف يقدم لنا الكاتب ريحان خان خلاصة تجربته ومهاراته في سرد القصص التي تسهم في تطوير الأعمال، في ورشة متخصصة، وسوف يشرح لنا أنواع القصص التي تحتاج المنظمات إلى سردها، وكيفية استخدام مبادئ سرد القصص الأساسية التي تحتضن أفكار وقيم الشركات والمؤسسات.

بيئة عمل صحية

سيرشدنا الدكتور منصور أنور حبيب كيف نؤسس لبيئة عمل صحية تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والمشاركة من خلال تطوير مبادرات صحية تعزز الصحة الفردية في مكان العمل. وسوف يزود المشاركين في ورشته بفهم أفضل لدور مكان العمل في تشجيع العادات الصحية التي تساعد على التقليل من المشكلات الصحية، ويزودهم بأدوات وموارد رائعة لتطوير وتحسين صحة الموظفين.

المسار المهني

ستبين لكم كريستين شيري، الكاتبة والمستشارة، إن كنتم على المسار المهني الصحيح، وكريستين مبتكرة قاعد البيانات الوظيفية: YouMap والأنشطة التفاعلية التي تزودكم بالأدوات التي تحتاجونها لوضع حياتكم المهنية على المسار الصحيح.

صياغة سيرة ذاتية جديرة بالاهتمام: ورشة عمل الكتابة

يجد معظمنا صعوبة في كتابة سيرته الذاتية. كيف نبدأ، وكيف نختار ما يجب تضمينه؟ وما هو ضروري لسيرة ذاتية قوية تعكس القيمة الحقيقية للمسيرتنا المهنية؟ انضموا إلى ورشة العمل مع كيم أ بيج، التي ستساعدكم في تطوير سيرة ذاتية مؤثرة.

تنظيم الوقت- ورشة عمل

تشكل إدارة الوقت التحدي الأكبر للكثير منا، أياً كان عمله أو دراسته. خاصة إن كان لدينا العديد من الأعمال والمسؤوليات. في ورشة عمل متخصصة، يرشدنا عوض الدرمكي كيف يمكن أن نجعل من أوقاتنا حليفاً لنا في العمل، وكيف نغير الطريقة التي ندير بها أوقاتنا لتكون أكثر فاعلية وتؤدي بنا إلى إنتاجية أفضل.

يحفل برنامج المهرجان بجلسات التواصل والتسلية والمعلومات، وبالمواضيع المتنوعة التي تشتمل على الأعمال الروائية، والتاريخ، والشؤون المعاصرة، والغذاء، والصحة، والسفر، والسيرة، والأعمال، وغيرها من المواضيع الكثيرة، وهناك فرص استثنائية للاستمتاع بالشعر، والمشاركة في ورش الكتابة الإبداعية، والمناقشة البناءة حول مجموعة واسعة من المواضيع.

يوفر المهرجان فعاليات وبرامج وجلسات لجميع الأعمار والجنسيات، يقدمها أبرز الكتّاب والمفكرين صانعي الرأي.

للاطلاع على قائمة الكتّاب الكاملة يرجى زيارة الرابط.

تجدون المزيد من المعلومات عن مهرجان طيران الإمارات للآداب على الموقع الإلكتروني.

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب في الفترة (1- 9 مارس) 2019.

يمكن لأصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب متابعة مستجدات #مهرجان_الآداب_دبي على صفحتنا على الفيسبوك – تويتر- انستغرام - يوتيوب. وكذلك يمكن متابعة أخبار أنشطة وفعاليات #مؤسسة_الإمارات_للآداب على مدار العام على الفيسبوك – تويتر- انستغرام – سناب شات.