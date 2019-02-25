قرقاش: نبارك للكويت الشقيقة أعياد الاستقلال والتحرير

هنأ معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، دولة الكويت الشقيقة وعلى رأسها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير، وتمنى معاليه السلام والأمان والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في تغريدة عبر الحساب الرسمي لمعاليه، على "تويتر": "نبارك للكويت الشقيقة أعياد الاستقلال والتحرير، شاركت الكويت أشقاءها في الخليج العربي خيرها مبكراً وشاركها أشقاؤها محنة الاحتلال وملحمة التحرير، ندعو للكويت العزيزة بالسلام والأمان والازدهار".