الامارات | أمطار متفاوتة الشدة على الدولة حتى نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة الشدة على الدولة حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحو إلى غائم إلى جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، تتراوح من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم /س على البحر الذي يكون مضطرب يصبح متوسط الموج تدريجياً خلال المساء والليل في الخليج العربي، ومتوسط إلى ً مضطرب أحيانا في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس بعد غد، سيستمر غائماً جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب ً تدريجياً على البحر وبعض المناطق الشمالية ليلاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، لافتاً إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج، ويضطرب مساء في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد المركز أن طقس الخميس سيكون غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق ، خاصة السواحل والمناطق الشمالية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، إذ تتراوح من 20 إلى 30 كم/س، وتصل إلى 40كم/س على البحر الذي يبقى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة غائم بوجه عام، مع استمرار فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خاصة على شمال وشرق الدولة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع السحب، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي و في بحر عمان.