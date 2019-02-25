أصحاب همم ومشاركون في الأولمبياد الخاص يطلقون 50 حبارى بصحراء العين

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن إطلاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة زايد العُليا للرعاية الإنسانية عبر إطلاق 50 من طيور الحبارى في صحراء العين. ويعتبر الصندوق الدولي من أبرز الجهات الرائدة عالمياً في الحفاظ على الأنواع والحياة البرية، والذي يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى زيادة أعداد طيور الحبارى في موائلها الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى امتداد نطاق انتشارها الطبيعي الممتد في آسيا وشمال إفريقيا.

وشارك 20 طالباً من أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بإطلاق عدد من طيور الحبارى مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ضمن أبرز مشاريع الصندوق للحفاظ على الطبيعة بحضور سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، والسيدة غبيشة العامري مديرة مركز العين للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة وعدد من المعلمين والاختصاصيين بالمركز، والعاملين في الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.

وقد استضاف منتجع تلال في العين عملية إطلاق الطيور، والتي تُعتبر الأحدث ضمن النموذج الرائد والاستباقي في المحافظة على الأنواع الذي يعتمده الصندوق، والرامي إلى تأمين مستقبل مستدام لطيور الحبارى التي تشكّل إحدى الملامح الأساسية للحياة البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وانضم أيضاً مجموعة من أصحاب الهمم من منتسبي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيشاركون في الأولمبياد الخاص الذي تنظمه الإمارات إلى فريق الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى للمشاركة في إطلاق هذه الطيور المُكاثرة في الأسر إلى البرية. وتجسد المبادرة بداية الشراكة بين الطرفين، حيث ستشهد نشر البرنامج التعليمي للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى الهادف إلى توعية طلاب المدارس حول أهمية الحفاظ على طيور الحبارى وحمايتها، ضمن جميع مراكز مؤسسة زايد العليا وعددها 18 في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤسسة زايد العليا تقدم طيفاً من الخدمات والرعاية الإنسانية لنحو 1650 من أصحاب الهمم، بما في ذلك التعليم والتدريب المهني الذي يضمن إدماجهم في المجتمع.

وفي هذا السياق، صرّح معالي ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق: "لطالما كانت عمليات إطلاق الطيور مناسبات مهمة تعكس جهود الصندوق للحفاظ على الحبارى وحمايتها، وتسلّط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه الجهود على الحياة البرية والإرث البيئي في الدولة، غير أنّ هذه الفعالية بالتحديد تتميز بقدر أكبر من الأهمية، إذ فتحت لنا آفاق بناء شراكة متميزة مع مؤسسة زايد العليا، وأتاحت لنا فرصة إشراك جمهور جديد، وربما إعداد المزيد من الناشطين المستقبليين في مجال الحفاظ على الطبيعة والحياة البرية.

وأضاف معاليه: ومن خلال منح هؤلاء الطلبة هذه الفرصة لمشاهدة طيور الحبارى في موئلها الطبيعي بشكل مباشر، فإنّنا نعزز من مستوى فهمهم لأهمية الحفاظ على هذه الأنواع التي تعد رمزاً أصيلاً من رموز الإمارات. فكلّما تمكّنا من الدفع بعجلة التعليم إلى الأمام، سنساهم برسم مستقبلٍ أكثر إشراقاً للحبارى. واستطعنا أيضاً أن نقدم الدعم لطلبة مؤسسة زايد العليا المشاركين في الأولمبياد الخاص الذي تنظمه دولة الإمارات. وبصفتنا مستضيفين للألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة 2019 في أبوظبي الشهر القادم، فإنّنا نأمل من هذا الفريق أن يحقق أفضل تمثيل".

وأكد سعادة/ عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام أن مؤسسة زايد وتنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة تعمل على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تقديم الخدمات النوعيّة والمتميّزة، وتطوير سبل الرعاية والتأهيل لفئات أصحاب الهمم المنتسبين للمؤسّسة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكينهم ودمجهم ببقية فئات المجتمع على مختلف الأصعدة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والثقافية.

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وأضاف: تأتي مشاركة طلابنا أصحاب الهمم في برنامج التعليم الوطني للحفاظ على الأنواع - نموذج الحبارى مع الصندوق الدولي كإحدى الوسائل التعليمية لتوعية أصحاب الهمم للمحافظة على البيئة وإشراكهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة والمبادرات التي تحقق تنفيذ المحاور الستة لتمكين أصحاب الهمم، ولما تعكسه هذه المبادرات البيئية من أثر إيجابي على نفوس أصحاب الهمم وتساهم في تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف سعادة الأمين العام أن مؤسسة زايد العليا تسعى لتحقيق هدفها الرئيسي لتمكين ودمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية من خلال تعزيز التعاون والمشاركة في المبادرات التعليمية والبيئية والصحية التي تطلقها الجهات والمؤسسات المتنوعة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعمل مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية على تنفيذ برامج علمية منهجية لمنتسبيها من فئات أصحاب الهمم المسجلين بمراكزها والأندية الرياضية التابعة لها وهذا التعاون يعزز عمل المؤسسة.

وأكد ترحيب المؤسسة وسعادتها بان تكون شريكاً مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في مثل هذه المشاريع التعليمية لتدشين الشراكة بين الجانبين بهدف التوعية والحفاظ على الطبيعة وخاصة في برنامج المحافظة على الحبارى الذي ينطلق من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالمحافظة على التوازن الطبيعي واستدامة طيور الحبارى، والذي يرتكز على مشاركة الطلاب والمعلمين بورش عمل تعليمية وتوعوية عن الحبارى وموائلها الطبيعية وكيفية المحافظة عليها.

وبموجب الشراكة بين هاتين المؤسستين، ستعتمد مؤسسة زايد العُليا برنامج التعليم الوطني للحفاظ على الأنواع – نموذج الحبارى- بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي- بغية توفير الأدوات الضرورية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية والسمعية للارتقاء بتجربتهم التعليمية في مجال المحافظة على الطبيعة إلى مستوياتها المثلى.

عن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى:

أسس القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) برنامجاً رائداً لاستعادة الحبارى المعرضة للمخاطر والمحافظة عليها في البرية. قاد ذلك إلى تطوير استراتيجية عالمية متكاملة وتنفيذها خلال الأربعين سنة الماضية بهدف ضمان مستقبل مستدام للحبارى من خلال برامج الحماية الفعالة والخطط الإدارية المتميزة. واعتباراً من عام 1995، تبنت الاستراتيجية مفهوماً شاملاً يتضمن الأبحاث الإيكولوجية وإجراءات الحماية وبرامج الإكثار في الأسر والإطلاق لتعزيز أعداد الطيور في البرية. وفي عام 2006، تم إنشاء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى للمضي قدماً في تنفيذ وتطوير هذا البرنامج بإدارة مراكز عالمية وتكوين شراكات دولية على امتداد نطاق انتشار الحبارى والتي تشجع الممارسات المستدامة لضمان الحفاظ على الحبارى.