"مون بلان" تفتتح متجراً جديداً في "أتلانتس النخلة"

تواصل "مون بلان" جهودها لتعزيز حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة مع افتتاح أحدث متجر لها في فندق ومنتجع "أتلانتس النخلة" ذي الخمس نجوم. وبإدارة شريك "مون بلان" منذ فترة طويلة "مجموعة ريفولي"، يحتضن المتجر تشكيلة واسعة من الساعات، وأدوات الكتابة، والمنتجات الجلدية، والأكسسوارات، والنظارات، وذلك ضمن واحدة من أهم المعالم السياحية والوجهات الجذابة في المدينة.

وتُضيف الدار الراقية بُعداً جديداً لتجربة التسوّق في "أتلانتس" مع مفهومها Neo2 للتجزئة من تصميم المهندس المعماري الفرنسي نوي دوشافور-لورانس. ويقدم المفهوم جماليات خالصة ومتناسقة، يمتزج فيها الأسود والأبيض والخشب لتشكيل بيئة عصرية للتسوق.

ويستعرض المتجر الجديد تشكيلة واسعة من أدوات الكتابة الرئيسية للدار، ومجموعة من المقتنيات المتنوعة بما في ذلك "راعي الفنون هوميج تو لودفيغ الثاني"، وأداة الكتابة الجديدة "مون بلان هيريتيج روج أند نوار، سبايدر ميتامورفوسيس بالإصدار الخاص" والتي تصوّر الروح الريادية للدار مع تصميم للعنكبوت مستوحى من إرثها.

ويوفر المتجر أيضاً تشكيلة من منتجات السفر مُصممة لتلبية جميع متطلبات المسافرين العصريين، مع تصاميم أنيقة، ووظائف عملية متطورة، بما في ذلك حقائب الأمتعة #My4810 بعجلات، ومنتجات "أوربان ريسينغ سبيريت"، و "ماي مون بلان نايت فلايت". ولعشاق الساعات، هناك مجموعة شاملة من الساعات فائقة التطوّر مثل تشكيلة 1858، و "ستار ليجاسي"، والساعة الذكية والمميزة للدار "ساميت 2".

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وتعليقاً على الافتتاح، قال فرانك جوهيل، رئيس "مون بلان" الشرق الأوسط والهند وإفريقيا: "يعتبر الأتلانتس نقطة جذب رئيسية في واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وهو المكان الأمثل لإلهام عملائنا من المسافرين، وتقديم تشكيلة شاملة من منتجات السفر والهدايا من أجل شرائها للأحباء والمقرّبين عند العودة إلى الوطن".

وأضاف: "تتمتع مون بلان بمكانة مرموقة وتقدير كبير على مستوى العالم، وسواء جاء المسافرون إلى دبي من الولايات المتحدة أو شانغهاي، فإنهم سوف يحظون بالخدمة المميزة نفسها من مون بلان، مع الاستمتاع بتجربة لا تُضاهى للتسوق".

من جانبه، قال راميش براباكار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لمجموعة "ريفولي": "يسرنا أن نفتتح متجرنا الـ 13 لعلامة ’مون بلان‘ في فندق ’أتلانتس النخلة‘. إن علاقتنا الناجحة مع ’مون بلان‘ تعود إلى أكثر من 23 عاماً، ونحن نسعى باستمرار للعمل معاً من أجل بناء وتطوير العلامة التجارية في هذه السوق. ونحن واثقون بأن هذا المتجر الجديد الذي يمتاز بأحدث تصميم عالمي، سينال التقدير والثناء من عملائنا في هذا الموقع الراقي والمرموق".

يقع متجر "مون بلان" الجديد في الطابق الأرضي بفندق "أتلانتس النخلة".