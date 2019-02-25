فريق ’تارغت رايسينغ‘ يحقّق الفوز خلال المرحلة الافتتاحية للسلسلة في الشرق الأوسط

تم تتويج السائقَين تيمور بوغوسلافسكي وفريدريك شاندورف أبطال منافسات ’لامبورغيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط‘ (Lamborghini Super Trofeo Middle East) للعام 2019 والتي أقيمت للسنة الثالثة. فبعد السيطرة على مجريات السباق الذي جرى في دبي الأسبوع السابق، تمكّن طاقم سيارة Huracán Super Trofeo Evo التي تحمل الرقم 9 من التألّق بقوّة في سباق أبوظبي وكسب اللقب لصالح فريق ’تارغت رايسينغ‘ (Target Racing) خلال الموسم الأول له في منافسات الشرق الأوسط المخصّصة لسيارات من مصنّع واحد فقط.
من جهته، تمكّن فريق ’كونراد موتورسبورت‘ (Konrad Motorsport) من كسب لقبين، حيث حقّق أكسيل خيفيريز ورامز عزّام الفوز ضمن فئة Pro-Am على متن السيارة رقم 29، بينما فاز فينسنت شوارتز بلقب فئة Am خلف مقود السيارة رقم 11.
أما منافسات ’كأس لامبورغيني‘ (Lamborghini Cup) فقد شهدت كسب غابرييل مورّوني اللقب الأول على متن سيارة Huracán Super Trofeo Evo صاحبة الرقم 88، حيث تم تتويجه للموسم الثاني في منافسات ’سوبر تروفيو الشرق الأوسط‘.
وبعد تسلّمه الجائزة، علّق شاندورف على الأداء المميّز لفريقه بالقول: "نحن سعيدون جداً بالفعل. فقد أدّى الفريق عملاً جيداً كما نافس تيمور بشكل رائع طيلة السباق. لقد حقّقنا الفوز في كل شيء تقريباً، ما عدا جولة تأهيلية واحدة، وبالتالي لا توجد طريقة أفضل من هذه لانطلاقة الموسم."
من جهته، قال بوغوسلافسكي: "لقد فزنا في البطولة، لذلك لا يسعني القول غير إنه يوم رائع جداً. لدي أفضل فريق، وأفضل زميل في الفريق، وسيارة سريعة... لذا لا يمكنني طلب المزيد!"
لامبورغيني سوبر تروفيو – جدول فعاليات 2019
الشرق الأوسط
المرحلة 1: دبي – 15-16 فبراير
المرحلة 2: أبوظبي – 22-23 فبراير
أوروبا
المرحلة 1: سيلفرستون – 11-12 مايو*
المرحلة 2: ميسانو – 29-30 يونيو*
المرحلة 3: زاندفورت – 13-14 يوليو*
المرحلة 4: سبا-فرونكورشون – 26-27 يوليو*
المرحلة 5: نوربورغرينغ – 31 أغسطس-1 سبتمبر*
المرحلة 6: هيريز دي لا فرونتيرا – 25-27 أكتوبر
* بالتزامن مع ’تحدّي بلانبان جي تي أوروبا العالمي‘ (Blancpain GT World Challenge Europe)
آسيا
المرحلة 1: سيبانغ – 6-7 أبريل
المرحلة 2: سوزوكا – 22-23 يونيو
المرحلة 3: فوجي سبيدواي – 6-7 يوليو
المرحلة 4: يونغام – 4-5 أغسطس
المرحلة 5: شانغهاي – 31 أغسطس-1 سبتمبر
المرحلة 6: هيريز دي لا فرونتيرا – 25-27 أكتوبر
أمريكا الشمالية
المرحلة 1: باربر موتورسبورت بارك – 6-7 أبريل
المرحلة 2: واتكينز غلين – 28-29 يونيو
المرحلة 3: رود أمريكا – 3-4 أغسطس
المرحلة 4: فيرجينيا إنترناشيونال سبيدواي – 24-25 أغسطس
المرحلة 5: لاغونا سيكا – 14-15 سبتمبر
المرحلة 6: هيريز دي لا فرونتيرا – 25-27 أكتوبر
النهائي العالمي: هيريز دي لا فرونتيرا – 25-27 أكتوبر
كانت هذه تفاصيل خبر فريق ’تارغت رايسينغ‘ يحقّق الفوز خلال المرحلة الافتتاحية للسلسلة في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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