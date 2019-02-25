"إمبريال كوليدج لندن للسكري" يرفع الوعي بأهمية التغذية الصحية خلال "أسبوع الأغذية والزراعة"

يعتزم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري الترويج للبرامج الغذائية الصحية ونشر التوعية بأهميتها، خلال فعاليات أسبوع الأغذية والزراعة، الذي تقيمه كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات.

ويعتبر المركز الراعي الرسمي لفعاليات هذا الأسبوع السنوي الذي ينطلق يوم الاثنين 25 فبراير ويستمر حتى الأربعاء 27 فبراير في حرم الكلية الجامعي بمدينة العين.

وعبّر لورانس باتريك، الرئيس التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري عن سعادته بمشاركة المركز للمرة الرابعة على التوالي في أسبوع الأغذية والزراعة الذي تنظمه كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات، مشيراً إلى التجارب المثمرة التي تحققت من خلال المشاركات السابقة. وقال: "نرحّب في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بجميع الفرص التي تتيح لنا التواصل مع الجمهور، لا سيما عندما يضم أعداداً كبيرة من الإماراتيين، ومشاركته معلومات توعوية مهمة". وأكّد باتريك أن طلبة كلية الأغذية والزراعة يُنتظر أن يلعبوا "دوراً كبيراً في نشر المفاهيم الصحيحة حول البرامج الغذائية الصحية خلال مسيرتهم المهنية، بوصفهم علماء أغذية وزراعة مستقبليين".

ويعتبر أسبوع الأغذية والزراعة فعالية سنوية مُكرّسة لمناقشة مستقبل الزراعة ودعم والإنتاج الغذائي في دولة الإمارات، ويقام تحت رعاية معالي سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تمكين طلبة الكلية وخريجيها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها من الالتقاء والتفاعل مع أفراد الجمهور والخبراء والمختصين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمختلف تخصصاته.

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ومن المتوقع أن يشهد الحدث، الذي سيُسلط الضوء في هذا العام على الاستدامة والابتكار والريادة، حضور أكثر من 12 ألف مشارك معظمهم من الإماراتيين. وسوف يتيح مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، المجال أمام المشاركين في الحدث، الخضوع لاختبار مجاني لمستوى السكر في الدم عبر اختبار السكر التراكمي الذي يستخدم عادة لمراقبة مرض السكري وتشخيصه. كما سيقوم أخصائيو التغذية التابعون للمركز بتنظيم ألعاب تعليمية ترفيهية للصغار يسلّطون فيها الضوء على أنماط الحياة الصحية. كما سيكونون جاهزين للإجابة عن أية أسئلة يطرحها الكبار حول برامج التغذية السليمة.

وكانت كلية الأغذية والزراعة افتتحت بدايةً تحت اسم كلية العلوم الزراعية في العام 1980، وفي ذلك الوقت تضمن الهيكل الأكاديمي قسمين فقط، هما قسم الإنتاج النباتي وقسم الإنتاج الحيواني. لكن الكلية تقدّم حالياً مجموعة كبيرة من البرامج الجامعية وبرامج الدراسات العليا في عدة أقسام هي قسم زراعة الأراضي القاحلة، وقسم علم الأغذية، وقسم التغذية والصحة، وقسم الأعمال الزراعية وعلوم المستهلك، وقسم الطب البيطري.

واستقطب أسبوع الأغذية والزراعة في العام الماضي ما يقارب 15 ألف زائر، معظمهم من المواطنين الإماراتيين، كما يرحب الحدث السنوي بالعائلات والمجموعات المدرسية، ويتيح الدخول مجانياً لكل الحضور. يقام الحدث هذا العام في المبنى B3 بقرية الطالبات في حرم الجامعة من الساعة 9 صباحاً إلى الثالثة عصراً على مدى ثلاثة أيام من 25 إلى 27 فبراير.