عودة "تخفيضات كل ما تتمناه" اكبر تخفيضات سوق.كوم للموسم

يعود سوق.كوم مع اكبر تخفيضاته للموسم "تخفيضات كل ما تتمناه"، ليستمتع العملاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة بين 25 – 28 فبراير بتخفيضات تصل حتى 70 بالمائة على تشكيلة واسعة من المنتجات ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.souq.com مباشرة أو عبر تطبيق سوق.

وصممت النسخة الرابعة من أكبر تخفيضات سوق.كوم للموسم بحيث أن تلبي احتياجات مختلف العملاء. وتشمل التخفيضات منتجات الأزياء والتجميل ولوازم المنزل والحدائق، إضافة إلى الإلكترونيات ومنتجات البقالة وغيرها. كما يقدم سوق عروض قيّمة على منتجات متعددة و التي يمكن توصيلها إلى منزل العميل لمزيد من السهولة والراحة.

في هذا الصدد قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لموقع سوق دوت كوم: "يسعدنا أن نعيد عرض "تخفيضات كل ما تتمناه" مجدداً لنقدم لعملائنا خيارات التسوق المتعددة على مجموعة واسعة من المنتجات. نحن حريصون على تقديم عروض قيمة لعملائنا، لذا تبذل فرق العمل لدينا جهوداً حثيثة لتحقيق هذه الغاية ليستفيد العملاء من الأسعار المنخفضة والشحن السريع على المنتجات والعلامات التجارية المتنوعة التي تلبي مختلف احتياجاتهم."

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كما يمكن للعملاء الاختيار من بين عدة خيارات سهلة للدفع، مثل بطاقات الائتمان أو الدفع عند الاستلام. وبالإضافة لذلك، يستطيع العملاء شراء كل احتياجاتهم من خلال "تخفيضات كل ما تتمناه" مع التمتع بسرعة التوصيل والشحن المجاني على جميع الطلبات التي "تشحن من قبل سوق" بقيمة 100 درهم إماراتي وأكثر. كما أن بإمكان عملاء بنك أبوظبي التجاري التمتع ب 15 بالمائة خصم إضافى عند استخدام بطاقات بنك أبوظبي التجاري.

زوروا موقع سوق دوت كوم أو حمّلوا تطبيق سوق للتسوق من تشكيلة ضخمة من المنتجات بأسعار.