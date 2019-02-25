"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1500 متر أحياناً بسبب الغبار والأتربة المثارة على بعض المناطق المكشوفة من الدولة بفعل الرياح الشمالية الغربية والتي تصل سرعتها الى 46 كم / ساعة وتستمر حتى الساعة 7 من مساء اليوم.

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