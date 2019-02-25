أنور قرقاش: تبقى ذكراه الطيبة وعمله الخيّر

أبوظبي (الاتحاد) نعى معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، المغفور له، عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وقال معالي الدكتور قرقاش، في تغريدة على «تويتر»: رحل عن الدنيا عبدالله محمد المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني، رحمه الله، سنفتقد دماثة خلقه وابتسامته وحسن ترحيبه، تبقى ذكراه الطيبة وعمله الخيّر.

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