4 إماراتيين يرفعون علم الدولة وشعار التسامح

أبوظبي ( الاتحاد)

رفرف علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعار عام التسامح فوق أعلى قمة جبلية في أفريقيا، وذلك نتيجة مبادرة ذاتية قام بها 4 شبان إماراتيين قبل أيام، تعبيراً عن فخرهم بوطنهم وقيادته. وصعد المغامرون الأربعة، وهم المهندس خالد حسن الشحي، وعبدالله السبوسي، وأحمد عبيد الكعبي، وفهد المعمري قمة جبال كليمنجارو شمالي شرق تنزانيا، والتي يصل ارتفاعها الأقصى عن سطح البحر إلى نحو 5895 متراً، وهي ضمن أعلى 5 سلاسل جبلية على مستوى العالم.

وجاء هذا التحدي لإبراز روح الإصرار والمثابرة التي يتمتع بها الشباب الإماراتي، ومن أجل المساهمة في نشر مفاهيم التعايش والتسامح التي تتبناها دولة الإمارات منذ نشأتها، وحرصت خلال العام الحالي على ترسيخها، ثقافة، وممارسة يومية لجميع القاطنين على أرضها، من خلال إعلان 2019 عاماً للتسامح، والتركيز على إطلاق العديد من المبادرات في هذا المجال، على المستويين المحلي والدولي.

وقال الشبان الأربعة: إن أوجه التعبير عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته متعددة ومتنوعة، معتبرين أن خوضهم غمار هذه التجربة والتحديات التي تصاحب رياضة صعود الجبال يعزز في نفوسهم مفاهيم الصمود والتحمل، مؤكدين أن صعود قمة جبال كليمنجارو سيكون بمثابة المبادرة الأولى التي يقومون بها، على أن يتبعها مبادرات في مجالات جديدة تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحوا أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات غرست في الشباب روح التحدي والإصرار على التفوق في جميع الميادين، مشيرين إلى أن الأنشطة والرياضات لا بد أن تعبر كذلك عن تلك المعنوية، من خلال تجاوز التحديات مهما بلغت صعوبتها.