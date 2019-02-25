كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هذه أغرب طلبات الأثرياء بدبي.. عندما يجعل موظفو الاستقبال بفنادق الخمس نجوم المستحيل ممكناً

لطالما عُرفت دبي بكونها محطة جذب لرجال الأعمال والأثرياء.. ويبدو أن هذا يُشكل تحدياً لموظفي الاستقبال تحديداً في الفنادق، إذ يتعين عليهم تنفيذ جميع الطلبات “الغريبة” التي يتلقونها، وجعل المستحيل ممكناً.

وفي فندق “الرافلز”، طلب أحد الأثرياء من موظف الاستقبال، عام 2012، أن يرسل آخر طراز من سيارة رولز رويس، هدية إلى زوجته في بلد مجاور، في اليوم التالي، ما جعل موظف الاستقبال هارولد أبونيتالا، يعتبر أن هذا الطلب الأكثر تحدياً خلال مسيرته المهنية.

وبدوره، سارع أبونيتالا إلى شراء السيارة ليل يوم الخميس، ولكن، بقي سؤال واحد يراود تفكيره، وهو كيف سينقل سيارة قيمتها 300 ألف دولار قبل غروب الشمس. واستطاع أخيراً أن يُنجز مهمته من خلال مساعدة أحد زملائه، الذي يعمل أحد أقاربه في قطاع نقل السلع والبضائع، بحسب موقع سي إن إن.

وبالنسبة إلى رئيسة قسم الاستقبال إيلا لانزاناس، في فندق “فيرمونت”، فإنها اضطرت إلى إقناع مصفف شعر لبناني على إلغاء جميع مواعيده، والخروج في رحلة بالقارب لمدة ثلاثة أيام.

واستذكرت لانزاناس قول الضيفة إنها لن تتمكن من الوصول على الموعد إلى حفل عشاء فاخر في المساء، إذا ما اضطرت الذهاب إلى صالون التجميل. وبذلك، كان من المهم أن تلبي رئيسة قسم الاستقبال طلب الضيفة في اللحظة الأخيرة، حتى تجعلها سعيدة.

وتجذب دبي حوالي 15.8 مليون زائر كل عام، ويعود الفضل إلى المسافرين من رجال الأعمال، بالإضافة إلى اعتبارها كنقطة جذب سياحية. وقال رئيس “Les Clefs d’Or” في الإمارات، أبي سام، إن “الرفاهية موجودة في دم دبي”.

Advertisements

وفي إحدى المرات، طلب ثنائي من سام أن يجد اسم زجاجة عطر، كانا قد اشتراها منذ بضع سنوات في دبي. وفي المدينة التي تتضمن أكثر من مائتي متجر للعطور، أخذ سام الزجاجة الفارغة إلى المصنع، لإعادة التركيبة من القراءات الكيميائية.

لذلك، يعتقد سام أنه يجب أن يكون موظف الاستقبال أكثر دراية ومعرفة من الضيف، موضحاً: “هذا يجعلنا أكثر نشاطاً وحماساً وتنافساً، خاصة أننا نعلم ما نتحدث عنه”.

وفي فندق “رينسانس داون تاون”، يُعرف موظفي الاستقبال باسم “الملاحين”، إذ لديهم القدرة على تزويدك بمعلومات لن تجدها في دليل الكتاب. وقال كبير الملاحين في الفندق، كلايتس جورج إن “الضيوف ما زالوا يطلبون الاقتراحات، وآراء موظفي الاستقبال، ولكنهم يتوقعون أيضاً أن تُقدم لهم خدمة شخصية”.

ومن أحد إنجازات جورج الأكثر غرابة هي العثور على شاي أخضر ياباني بالأرز البني، إذ يُكلف حوالي 16 دولاراً لكل مائة غرام. وبالطبع، بُهرت الضيفة بعد أن كانت تبحث عن هذا المنتج لحوالي 5 شهور.

ويُشار إلى أن الانضمام إلى “Les Clefs d’Or”، وهي جمعية دولية من نخبة موظفي الاستقبال، ليس بالأمر السهل، إذ يحتاج الشخص أولاً إلى خبرة 5 سنوات في مجال الضيافة، حتى يتمكن من إجراء مقابلة شخصية والاختبارات اللازمة.