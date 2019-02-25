كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 55 مليون درهم

تشتهر إيطاليا بكونها واحدة من أكثر دول العالم أناقة، سواء كانت لعروض الأزياء في ميلانو التي تعرض أحدث اتجاهات الموضة، أوالتصميم الفريد لأحدث تقنيات فيراري أو الهندسة المعمارية الخالدة في البلاد. لذا عندما يتم نقل الطراز الإيطالي إلى دبي عبر تصميم فيلا في نخلة جميرا، تعرف أنك قد تنظر إلى صورة مميزة من الجمال.

قرر صاحب هذه الفيلا الخاصة، التي طرحت للبيع في السوق عبر منصة LuxuryProperty.com مقابل 55 مليون درهم، التعاون مع شركة مشهورة من ميلانو لإجراء عمليات التصميم الرئيسية، وبعد مرحلة التصميم، كان الفريق جاهزًا لتثبيت جميع المكونات بعد أن تم تصنيعها مسبقًا.

وتتمثل النتيجة في ظهور علامات تجارية داخلية مثل فندي كازا، وبنتلي، وفيجنير، والأخشاب المستوردة من إيطاليا والرخام من إيطاليا وإسبانيا وكندا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ومع خمس غرف نوم ومساحة مبنية تبلغ 8000 قدم مربع، يمكن أن يكون هذا المنزل عائليًا، ويوجد في الهواء الطلق مسبح رائع وأثاث منجد خصيصًا لتجنب أضرار أشعة الشمس.

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وتتميز الفيلا بموقع مميز، مع إطلالة على دبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلو ووترز من غرف النوم والتراس.

وقام مالك هذه الفيلا بالقيام بهذه الترقيات الجميلة لعائلته بينما كانوا يعيشون هناك، لذا فإن مستوى التشطيبات أعلى بكثير مما تراه في العديد من الفلل الأخرى المطورة على النخلة.