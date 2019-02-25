كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طائرات مسيّرة بقيمة 2 مليون درهم تشارك في سباق بدبي

تتنافس مجموعة من طائرات التحكم اللاسلكي (RC) في دبي على أول بطولة Dubai Masters RC في حرم “سكاي هاب آر سي” في حقل العسيلي على طريق دبي – العين.

وشارك مجموعة من الطيارين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء أخرى من العالم بطائراتهم المفضلة خلال البطولة التي ستستغرق أربعة أيام لتنتهي يوم 27 فبراير.

هذا الحدث تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي، ويمثل الحدث الأول من نوعه في الإمارات، بحسب صحيفة غلف نيوز.

وستشهد المسابقة استعراضات شيقة، حيث يقوم المشاركون بمناورات في سماء دبي بأكبر قدر ممكن من الدقة، وستقوم طائرات مروحية بمناورات ثلاثية الأبعاد مقلوبة رأسا على عقب لتجعل العرض مثيراً للمشاهدة. وسيتم عرض الطائرات التوربينية وطائرات الاستعراضات البهلوانية والمزيد.

طارق السعدي ، بطل العالم في سباق RC Helicopter، الذي يشغل منصب مدير الأحداث في المسابقة قال: “إنه أمر رائع أن نرى عالماً من الأبطال يتجمعون في SkyHub RC لهذه المنافسة الدولية. إنه إنجاز هائل بالنسبة لنا لاستضافة أول مسابقة دولية في الإمارات”.

Advertisements

وأضاف السعدي “يشارك في هذا الحدث اثنان وعشرون بلداً، حيث يأتي الطيارون من اليابان، تايوان، إيطاليا، الصين، إكوادور، عمان، الكويت وبالطبع الإمارات، بعض هؤلاء الطيارين أبطال العالم ولديهم ثروة من الخبرة في الطيران مع طائرات RC “.