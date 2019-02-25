الامارات | ديوان حاكم أم القيوين ينعى عبدالله محمد المسعود المحيربي

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم أم القيوين ينعى عبدالله محمد المسعود المحيربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم آله وذويه الصبر والسلوان...

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