الجسمي يحتفل مع طلاب (AUM) باليوم الوطني للكويت

الكويت (الاتحاد)

في حفل شبابي وطني بامتياز، تمازجت فيه الأنغام والأصوات المغناة مع بعضها، أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي «السفير فوق العادة للنوايا الحسنة» في جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) حفلاً استثنائياً بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت، بحضور أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة، لم يتوقفوا عن الغناء والتفاعل مع كل أغنية قدمها الجسمي برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة وليد فايد، تاركاً أنغام ليلة غنائية متميزة في ذاكرة الطلبة الحاضرين.

تنقل الجسمي بين مجموعة متنوعة كبيرة من روائع أغنياته، على خشبة المسرح الذي أعد في الهواء الطلق في ملعب كرة القدم بالجامعة، مرحباً بالجميع وشاكراً دعوتهم له للوقوف أمام هذا الجيل من أبناء المستقبل، واصفاً سهرته الغنائية بالسهرة الحماسية الممتعة التي حملت كل معاني الفرح والسعادة والوطنية، مؤكداً حرصه دائماً على الاهتمام بهذا الجيل من الطلاب والشباب عند اختيار وتقديم الأعمال الغنائية بجميع ألوانها الموسيقية.

وتم إطلاق (#هاشتاق)، خصيصاً للحفل في جامعة (AUM)، حمل عنوان (#الجسمي_في_AUM)، وشكل تفاعلاً كبيراً بين الطلاب والطالبات، قبل الحفل وأثنائه وبعد الانتهاء منه، وحل في المركز الأول Trend في دولة الكويت، ليؤكد الجسمي سعادته بالحفل قائلاً عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية مخاطباً الطلاب الحاضرين: «غنّينا وأطربنا وانطربنا في حب وطننا الكويت.. كنتم الطاقة الإيجابية».