«الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل 250 مشاركة في دورتها السادسة

الشارقة ( الاتحاد)

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن تسجيل الدورة السادسة لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لـ250 مشاركة منها 74 مشاركة من إمارة الشارقة و118 من باقي أنحاء الدولة و58 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وسجلت هذه الدورة ارتفاعاً في عدد المشاركات الإماراتية ليصل إلى 192 مشاركة ما يعكس الدور الحيوي والفعال الذي تؤديه الجائزة في تعزيز الوعي بأهمية حملات الاتصال الحكومي لخدمة قضايا المجتمع، ونجاحها في تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على تبني مبادرات اتصال تساهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.

وتستعد لجنة تحكيم الجائزة لفرز الملفات المقدمة وتقييمها وفق الشروط والمعايير المعتمدة، واعتماد القائمة القصيرة المرشحة للإعلان عن الفائزين خلال حفل خاص سيقام في 21 مارس المقبل تزامناً مع ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة للدورة السادسة كلاً من إبراهيم العابد، مستشار رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، وعلي جابر، مدير عام قنوات «أم بي سي»، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، والدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لشركة الهتلان ميديا.

وأوضح طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي استطاعت أن تستقطب اهتمام المؤسسات والجهات الحكومية على نطاق واسع داخل الدولة وفي منطقة الخليج العربي، وهو ما دفع نحو استحداث فئات جديدة وتطوير أخرى لتؤدي دورها في رفع كفاءة التواصل مع الجمهور وتعزيز العلاقة مع المجتمعات المحلية بكافة فئاتها خدمةً لمشاريع التنمية والتقدم والبناء».

ويشار إلى أن إجمالي المشاركات في الجائزة منذ إطلاق دورتها الأولى وحتى الآن بلغ 756 مشاركة منها 337 من إمارة الشارقة، و255 من باقي أنحاء الدولة، و164 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتضم فئات الجائزة، أفضل ممارسة اتصال حكومي، في إمارة الشارقة، أفضل موقع إلكتروني حكومي، وأفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية، وأفضل منظومة دعم للمتحدث الرسمي، وأفضل تعامل إعلاميّ مع أزمة، أفضل تواصل حكومي خارج الدولة، وأفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك على مستوى دولة الإمارات.

كما تضم أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، وأفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي، وأفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي، وأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي، وأفضل استراتيجية اتصال حكومي، وأفضل حملة اتصال حكومي، وأفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

واستحدث المركز الدولي للاتصال الحكومي في الدورة السادسة من ضمن 14 فئة، فئتين جديدتين بهدف توسيع نطاق المشاركة لتشمل كافة أشكال الإبداع في التواصل مع الجمهور، وهما جائزة أفضل منظومة دعم متحدث رسمي، الرامية إلى تسليط الضوء على العمل المؤسساتي الناجح خلف المتحدثين الرسميين، وجائزة أفضل حملة اتصال حكومي بهدف تطوير سلوك الجمهور بما يتلاءم مع مسيرة التقدم والاستدامة التي تنتهجها الدولة ومؤسساتها.