حمدان بن زايد: المسعود صاحب الأيادي البيضاء والإسهامات الكثيرة بمجال العمل الخيري والإنساني

أبوظبي (الاتحاد) نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المغفور له، عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، فقدت الإمارات أحد رجالاتها الأوفياء الذين عملوا بإخلاص لهذا الوطن، وشاركوا في بناء مسيرة الاتحاد وترسيخ كيانه، رحم الله عبدالله المسعود رحمة واسعة صاحب الأيادي البيضاء، والإسهامات الكثيرة في مجال العمل الخيري والإنساني.

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