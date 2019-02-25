محمد بن زايد: عبدالله المسعود المحيربي قامة كبيرة نذرت نفسها لخدمة بلدها

أبوظبي (الاتحاد) نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المغفور له، عبدالله محمد المسعود المحيربي رئيس المجلس الاستشاري الوطني، مؤكداً سموه أن الفقيد رمز من رموز العطاء، وقامة كبيرة نذرت نفسها لخدمة بلدها.

ودون سموه في تغريدة على «تويتر»: فقدنا أحد رجال الوطن الأوفياء.. ورمزاً من رموز العطاء.. ستبقى مواقفه المشرفة خالدة في ذاكرة الوطن.

وأضاف سموه: رحم الله تعالى عبدالله محمد المسعود المحيربي، قامة كبيرة نذرت نفسها لخدمة بلدها، نسأل الله له الرحمة والغفران، وأن ينزله منازل الصالحين والأبرار، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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