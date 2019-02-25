سلطان القاسمي يوجه بصرف 250 مليون درهم للمتأثرين بمشروع «قلب الشارقة»

الشارقة (وام)

بدأت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة وضع الترتيبات اللازمة للبدء في صرف تعويضات بمبلغ 250 مليون درهم للمتأثرين بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» بمنطقتي المريجة والشويهين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بسرعة تعويض المتأثرين بتنفيذ المشروعات التنموية في الإمارة.

وأعلن المهندس خالد بن بطي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، أن تعويضات المتأثرين من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «قلب الشارقة» بمنطقتي المريجة والشويهين بلغت 250 مليون درهم لعدد 30 عقاراً بإجمالي مساحة بلغت 136 ألف قدم مربعة.

وأشار إلى أن مشروع «قلب الشارقة» يتم تنفيذه ضمن خطة إعادة تأهيل للمناطق العمرانية المحيطة بالمنطقة التاريخية، وفقاً لمعايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية، بهدف الارتقاء بالمستوى العمراني للمنطقة وبيئتها السكنية دون الإخلال بنسيجها الاجتماعي، والمحافظة على هويتها وتراثها الحضاري المتميز.

وأشار إلى أنه وتنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، تم تقدير التعويضات للمتأثرين من تنفيذ المشروعات التنموية بما يفوق القيمة السوقية للممتلكات، تقديراً لحسن تعاونهم وتجاوبهم المميز، انطلاقاً من حسهم الوطني، وتغليبهم للمصلحة العامة والرؤية الثاقبة والشاملة لحكومة الإمارة في تنفيذ المشروعات الكبرى بمختلف المناطق التي تشملها الخطة التنموية للإمارة.

من جهته، قال المهندس سالم الهاجري، مدير إدارة التعويضات، إن الدائرة تعكف حالياً على إنهاء الاستعدادات لتسليم الشيكات لمستحقيها بمقر دائرة التخطيط والمساحة بمنطقة اللية فور تسلمها من دائرة المالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بسرعة صرف التعويضات للمتأثرين في جميع المشروعات التنموية في مختلف مدن إمارة الشارقة.

وأوضح المهندس محمد عمران، نائب مدير إدارة التعويضات بالدائرة، أن الدائرة تقوم بتعزيز التعاون مع الدوائر المختصة لإنهاء جميع الإجراءات المرتبطة بصرف التعويضات لمستحقيها. مشيراً إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات لإنهاء الإجراءات وإرشاد المستفيدين عن الوثائق، واستكمال الإجراءات مع الدوائر الأخرى، وتسليمهم الشيكات في أقرب وقت.

وأضاف عمران أن الدفعة الحالية من التعويضات تأتي في إطار التزام حكومة الشارقة تجاه مواطنيها المتأثرين من مخططات التنمية، وتنفيذاً للعديد من المشروعات التنموية والسياحية لمختلف المناطق بمدن إمارة الشارقة، منوهاً إلى أنه تم حصر ودراسة جميع الحالات المتضررة في وقت سابق، وإقرار مستحقاتهم من التعويضات وفق الإجراءات المتبعة.