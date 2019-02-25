«الإهمال» لمدرسة خاصة توفي طفل داخل مسبحها

أحمد مرسي (الشارقة) وجهت محكمة جنح الشارقة تهمة الإهمال لمدرسة خاصة في الشارقة وعدم اتخاذ وسائل الحماية اللازمة في حوض السباحة التابع لها، في الواقعة التي تسببت في وفاة الطفل المواطن «خ. أ. س/‏‏ 4 سنوات» داخل مسبح المدرسة، والتي وقعت في نوفمبر الماضي.

ويواجه 5 موظفين آخرين بالمدرسة، وهم شخص عربي ويعمل مدرساً للتربية الرياضية، وإيطالي مدرب سباحة، وأسترالية وتعمل معلمة فصل، وفلبينيتان عاملتان بالمدرسة، تهم التسبب بالخطأ في وفاة الطفل، والإخلال بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم بعدم المراقبة الجيدة للطالب المتوفى، حيث نفوا التهمة عن أنفسهم. وفي جلسة الأمس، التي عقدت برئاسة القاضي حسين العسوفي، أنكر مالك المدرسة التهمة الموجهة إليه، وقد مثُل المتهمون الستة أمام المحكمة وأنكروا التهم الموجهة لهم، وقدم دفاع ذوي الضحية لائحة ادعاء بالحق المدني،، وعليه تم تأجيل النظر في القضية لجلسة 10 مارس المقبل لتقديم باقي المتهمين مذكراتهم الدفاعية.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهما بالإهمال، والمساس بسلامة الطفل والتسبب في وفاته، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية ووسائل الأمن والسلامة.

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