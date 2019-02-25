4000 شاغر بانتظار المواطنين في المرفأ اليوم

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنطلق اليوم فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف في مدينة المرفأ الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويقام في صالة الأعراس بجوار مدرسة المرفأ المشتركة، وتستمر فعالياته حتى الساعة الخامسة أو اكتمال العدد المطلوب للتوظيف، وذلك في إطار مبادرة تسريع التوطين في منطقة الظفرة، ضمن (غداً 21) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مستوى إمارة أبوظبي. وتستهدف المبادرة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة توظيف ألف مواطن ومواطنة من أبناء المنطقة.

وسيتم خلال اليوم المفتوح عرض أكثر من 400 شاغر وظيفي لدى العديد من الشركات الخاصة العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث سيتم إجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين والمواطنات من حملة شهادات الثانوية العامة وحتى الماجستير.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين الراغبين في التقدم لتلك المقابلات لإحضار بطاقة الهوية والسيرة الذاتية.

وتدير وزارة الموارد البشرية والتوطين أيام التوظيف المفتوحة، من خلال 4 مراحل تشمل مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، ومن ثم تسجيل الباحثين عن العمل، من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار 3 فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، تليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أبرمت في وقت سابق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تسريع التوطين في منطقة الظفرة من خلال توظيف ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل من أبناء المنطقة خلال ثلاثة أشهر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بخصوص ملف التوطين من خلال تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والبرامج لتسريع التوطين والتوظيف المباشر وتمكين المواطنين من الوظائف وتطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم لقيادة الاقتصاد المعرفي بكفاءة واقتدار.