«قضاء أبوظبي» تنظر 3 شكاوى و5 طلبات قيد«خبراء»

أبوظبي (الاتحاد) اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على الطلبات المقدمة للقيد بجدول الخبراء المشتغلين لخمسة خبراء في مختلف التخصصات. كما اطلعت اللجنة في اجتماعها لشهر فبراير الجاري، على ثلاث شكاوى ضد خبراء، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وعقد الاجتماع الدوري للجنة شؤون الخبراء، في المبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، ويوسف حسن الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، وحارب حمد الكويتي، كبير الخبراء الهندسيين، وعبدالرحمن السهلاوي، كبير الخبراء الحسابيين والمصرفيين.

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