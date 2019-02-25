«المعاشات»: المطالبة بالمستحقات خلال 10 سنوات تُجنب سقوطها

أبوظبي (الاتحاد) أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المطالبة بالمستحقات التأمينية خلال عشر سنوات من تاريخ استحقاقها تجنب أصحابها سقوطها بالتقادم.

وأشارت «الهيئة» إلى أنه وفقاً لما ورد في المادة 57 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، فإن «كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لتسلمه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش».

وأوضحت أنه ينبغي على المؤمن عليه والمستحقين من ورثة صاحب المعاش مراجعة «الهيئة» للاستفسار عن الحقوق التأمينية المستحقة بعد نهاية الخدمة أو وفاة صاحب المعاش. ونوهت «الهيئة» بأن مكافأة نهاية الخدمة تستحق في حال عدم انطباق أي شرط من شروط استحقاق المعاش، وتعتبر أقل مدة لاستحقاقها سنة، لافتة إلى أن القانون قضى بعدم جواز حرمان المؤمن عليه من أي من المعاش والمكافأة إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط.

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