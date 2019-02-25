«بلدية الشارقة» تطلع على إزالة «العزب العشوائية»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة الشارقة زيارات لمواقع عدد من العزب العشوائية في الإمارة للاطلاع على سير العمل في إزالة العزب المخالفة ومناقشة الحلول المقترحة لتنظيمها مستقبلاً، وجاءت هذه الزيارة بتوجيهات ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وحضور ومتابعة خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، للقضاء على كل مشوهات المظهر العام في الإمارة وجميع الممارسات السلبية، ونشر الوعي بضرورة الالتزام بالقوانين، وأن هذه العزب تعتبر مضرة بالبيئة، كما تشكل خطراً على أفراد المجتمع، خصوصاً في حال خرجت هذه الحيوانات من أبقار وغيرها إلى الشارع العام، وهو ما قد يؤدي لوقوع حوادث مختلفة.

وأكد خالد بن فلاح السويدي، أن هذه الزيارة تعكس حرص بلدية مدينة الشارقة على نشر التوعية حول أهمية إزالة العزب المخالفة والقضاء على مشوّهات المظهر العام، حيث تنظم بشكل دوري حملات منظمة ومدروسة لإزالة العزب المخالفة في بعض المناطق، بناء على مجموعة من الرسائل والبلاغات التي تصل للبلدية، ليتم بعدها إخطار المخالفين بضرورة إزالة التعديات، ومنحهم مدة كبيرة وكافية لإزالة المخالفات، وبعد انقضاء المهلة الممنوحة، يتم تشكيل فريق عمل لتنفيذ عملية الإزالة لهذه العزب.

وأشار السويدي، إلى أن هذه العزب تعتبر تشويهاً للمظهر العام، كما أن البلدية تكثف من حملاتها الدورية لنشر مزيد من التوعية بين أصحابها، وتحذيرهم من المخاطر التي تسببها الحيوانات السائبة، لا سيما أن البلدية تعمل جاهدة من أجل تطبيق اللوائح المنظمة للعزب، والالتزام بالمظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وفق أسس ومعايير صحيحة.