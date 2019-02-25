تعزيز مكانة دبي البيئية في مبادرة «إمارات بلا مركبات»

دبي (الاتحاد)

شهدت مبادرة «إمارات بلا مركبات» في دورتها العاشرة هذا العام، والتي تنظمها سنوياً بلدية دبي في شهر فبراير مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع الأفراد على استخدام وسائل النقل العام، والتقليل من الانبعاثات الكربونية في الجو والناتجة عن كثرة استخدام المركبات، واستمرت المبادرة في استقطاب المشاركين عاماً بعد عام من أفراد وجهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي جعلها تحمل اسم «إمارات بلا مركبات» بدلاً من الاسم الذي كانت تُعرف به في دوراتها السابقة «يوم بلا مركبات»، وانطلق داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي مع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من مديري العموم من مختلف الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، من محطة مترو «اتصالات» إلى محطة مترو «الاتحاد».

وقال داوود الهاجري: «تسعى بلدية دبي دائماً إلى تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك عن طريق التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة الخاصة بإطلاق المبادرات الفعالة وذات التأثير الإيجابي الكبير على المجتمع والبيئة، حيث تُعد مبادرة (إمارات بلا مركبات) التي ننظمها سنوياً ويشارك بها الأفراد والجهات من مختلف إمارات الدولة، إحدى أبرز المبادرات التي يتفاعل معها الجميع، من خلال استخدامهم وسائل النقل العام لتجنب التأثيرات السلبية على البيئة والتي تنتج عن استخدام المركبات».

وأضاف: «شهدت دورة 2019 مشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من الأفراد والمؤسسات، مما يمثل زيادة لافتة ومتميزة في عدد المشاركين، حيث إن عدد المسجلين في الدورة الماضية كان قد بلغ 5270 مشاركاً، ونحن سعداء بالمشاركة الاستثنائية من قبل مختلف الجهات في الدولة».