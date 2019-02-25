وفاة عامل وثلاث إصابات في سقوط رافعة بناء بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) توفي عامل من جنسية آسيوية، وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات صنفت بـ «البليغة والمتوسطة»، إثر سقوط رافعة في موقع بناية قيد الإنشاء، بمنطقة شاطئ الراحة بأبوظبي، وتم نقلهم إلى مستشفى الرحبة والمفرق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بسقوط رافعة بناء، وتحركت فرق التدخل السريع ودوريات الإسعاف، والشرطة المختصة إلى موقع البلاغ، وتعاملت معه على الفور.

ودعا المقدم إبراهيم علي جلال البلوشي مدير إدارة التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة أصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفير جميع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل، والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية للرافعات.

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