25% انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية

محمد الأمين ( أبوظبي)

سجلت إمارة أبوظبي انخفاضاً ملحوظاً في عدد وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة خلال العام الماضي 2018، مقارنة بعام 2017، بانخفاض عدد الوفيات إلى 149 من 199 بالعام الأسبق، بانخفاض نسبته نحو 25%. كما انخفضت الإصابات البليغة من 149 إلى 120 بانخفاض نسبته 19.46 %، ليرتفع التحسن في انخفاض عدد الوفيات قياساً بعدد السكان إلى 5.72 من 4.22 لكل 100 ألف نسمة من السكان، وإلى 4.286 من 3.366 بالنسبة لعدد الإصابات البليغة.

وأوضح اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مديرية المرور والدوريات، أن الانخفاض يعود إلى النتائج المتحققة ضمن «استراتيجية السلامة المرورية» (2016-2020)، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وهي دوائر النقل والبلديات والتخطيط والمعرفة وهيئة الصحة.

وأشار إلى ارتفاع عدد البلاغات التي وردت لـ«مراكز القيادة والتحكم» إلى مليون و178 ألفاً في 2018 مقابل 645 ألفاً في 2017. كما أنجز طيران الشرطة 1523 مهمة، منها 24 مهمة لحوادث طرق و40 لنقل مرضى للمستشفيات.

وبلغت المعاملات المنجزة إلكترونياً مليونين في 2018 مقابل مليون و 600 ألف في 2017، وتشمل المخالفات المرورية، فتح ملف مروري، ترخيص السائقين والمركبات، تصاريح التدريب والأجرة، وفحص السائقين.

وكشف اللواء الظاهري عن إنجاز العديد من المقارنات المعيارية في مستويات السلامة المرورية، الإسعاف، الإنقاذ والتدخل السريع، طيران الشرطة، إدارة الأزمات والكوارث، البلاغات، زمن الاستجابة، والتحول الإلكتروني للمعاملات في الترخيص والمرور، وذلك ضمن الخطة الاستشرافية للتطوير.

وعلى صعيد الخطة الاستشرافية في تطوير أنظمة السلامة المرورية، كشف عن تنفيذ خطط استباقية لخفض السرعات خلال الأحوال الجوية المتغيرة بما يتوافق مع مستوى الرؤية الأفقية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال الضبط والرقابة وتوزيع الدوريات، ورصد المركبات منتهية الترخيص والرقابة على الشاحنات.

كما استعرض أهم الإنجازات في مجال إعداد الخطط والاستعداد في حالات الأزمات والكوارث، والمشاركة في تمرين «براكة» لتوحيد المفاهيم المشتركة لإجراءات القيادة والسيطرة والعمليات المشتركة لمنظومة الاستجابة للطوارئ، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر ليكونوا على جاهزية عالية في سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الشرطية بكفاءة حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع.