4 شباب مصريين يحصدون جوائز تحدي «التقاط العلم» للأمن الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس الأول، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة تحدي «التقاط العلم» للأمن الإلكتروني والتي شارك فيها 50 متسابقاً من 15 دولة، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وعدد من مسؤولي الإدارات المختلفة بالقيادة العامة لشرطة دبي.

وكرم العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال حفل تسليم الجوائز للفائزين في تحدي «التقاط العلم»، حيث حصد يوسف عوض من مصر المركز الأول في المسابقة، بعد أن تمكن من تحقيق 780 نقطة، تلاه في الترتيب مواطنه محمد محمود، محققاً 764 نقطة، وفي المركز الثالث حل أحمد أبو العلا أيضاً من مصر بعد أن سجل 750 نقطة، كما كرم أصغر المتسابقين زياد حسام ذي الأربعة عشر عاماً، وهو مصري أيضاً، حيث حل في المركز الرابع عشر من بين الخمسين متسابقاً.

وتستهدف شرطة دبي، من خلال تنظيمها مسابقة «التقاط العلم» بالتعاون مع شركة «جريت مايندز» المتخصصة في تنظيم الفعاليات، تعزيز مهارات وخبرات الأمن الإلكتروني لدى الشباب والأجيال المقبلة، وتحفيز الفضول العلمي لديهم وقدراتهم للتعامل مع التحديات الإلكترونية، وترسيخ مفاهيم الأمن إلكتروني لدى المشاركين من طلبة المدارس والجامعات المهتمين بالتقنيات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وبلغت قيمة الجائزة الأولى في مسابقة «التقاط العلم» 20 ألف درهم، وقيمة الجائزة الثانية 10 آلاف درهم، و5000 درهم لصاحب المركز الثالث.

وتنسجم مسابقة «التقاط العلم» مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها الحرص على تأسيس أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات التكنولوجية الحيوية ليكونوا لبنة أساسية في بناء اقتصاد المعرفة، ويحققوا السبق بجدارة في حقول البحث العلمي ومواكبة متغيرات سوق العمل. وأضاف: إن فعاليات من نوع مسابقة «التقاط العلم» مهمة لجذب اهتمام الأجيال الصاعدة لمجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الفضول العلمي لدى المشاركين، وتعزيز الرغبة لديهم للتحول إلى التخصصات العلمية، وتحفيزهم على التعلم المستمر، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات.