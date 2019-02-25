«مُدن» تنفذ أول سوق مجتمعي في مدينة الرياض أبريل المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مُدن، المُكلّفة من حكومة أبوظبي، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، أمس أنها بصدد البدء بتنفيذ أعمال بناء أول سوق مجتمعي في شمال مدينة الرياض (جنوب الشامخة سابقاً) في أبريل المقبل، على مساحة أرض تتجاوز الـ 25 ألف متر مربع، ومساحة بناء تصل إلى 8 آلاف متر مربع.

وبهذا الصدد، أكد عبدالله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة «مُدن»، أن الشركة تعمل بشكل دؤوب على تطوير البنية التحتية، ومرافق الخدمات العامة في مدينة الرياض، بهدف بناء مجتمع سكني عصري يراعي أعلى معايير الاستدامة، تُجسد من خلالها رؤية القيادة في توفير العيش الرغيد لكل مواطن ومواطنة، وتعزيز التلاحم المجتمعي وتأمين الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة.

وأشار الساهي، إلى أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة في تطوير مدينة الرياض، ومن خلال دراسات دورية تقوم بها الشركة لمعرفة متطلبات أهالي المنطقة وتحديد أولوية البناء، منوهاً إلى أن الشركة تعمل بخطوات دقيقة ومدروسة، لتوفير بنية تحتية ومرافق مجتمعية متميزة، خلال الأعوام المقبلة، تواكب من خلالها مُتطلبات الحياة العصرية للمواطنين، المُجهّزة بمرافق حديثة تتيح لهم التمتع بأسلوب حياة مفعم بالرفاهية والاستقرار والراحة، وتلبي مختلف المتطلبات والاحتياجات.

وسيشمل المشروع عند انتهائه في الربع الثالث من العام المقبل 2020، على 7 مطاعم و14 محلا تجاريا وسوبرماركت يغطي كافة احتياجات سكان المدينة من السلع والمستلزمات المنزلية.

وتعمل الشركة بالتوازي مع المشروع الرئيسي على إنشاء سوق مجتمعي مؤقت، بمساحة بناء تصل إلى 400 متر مربع، والذي سيتم انتهاء أعمال البناء بشكل كلي في شهر يونيو المقبل، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لسكان المدينة، لحين الانتهاء من المشروع الرئيسي.