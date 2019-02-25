انطلاق أسبوع التشجير الـ 39 في حديقة ياس الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد) أنهت بلدية مدينة أبوظبي استعداداتها لانطلاق فعاليات أسبوع التشجير التاسع والثلاثين الأربعاء المقبل تحت شعار «بيئة خضراء مستدامة» في حديقة ياس، وسيتضمن خلال العديد من الفعاليات المتنوعة.

ودعت البلدية الجمهور لحضور فعاليات انطلاق أسبوع التشجير، حيث تحفل بالعديد من الفقرات المعبرة عن هذه المناسبة البيئية السنوية، ومنها استعراضات فنية تتناول التشجير والبيئة وقيم الاستدامة، والنهضة الزراعية في الإمارات بالتعاون مع طلبة المدارس، كما سيتم خلال حفل الافتتاح زراعة شجرة «غاف»، وذلك تعبيراً عن قيم عام التسامح. وأوضحت البلدية، أن فعاليات أسبوع التشجير لهذا العام تركز على تعزيز علاقة الشراكة مع المجتمع من أجل تحقيق معايير الاستدامة والحفاظ على الزراعة والحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء. ويزخر أسبوع التشجير هذا العام بالعديد من الفعاليات خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار الأسبوع، وتشمل توزيع الهدايا والشتلات الزراعية على الأطفال والزوار، وتنظيم ورشة تثقيفية حول التشجير.

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