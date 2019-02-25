دبا الحصن (الاتحاد) افتتحت بلدية مدينة دبا الحصن، المرحلة الأولى لمشروع واحة النخيل الواقعة بجزيرة الحصن قبالة القناة المائية بالمدينة، وشهد حفل الافتتاح أحمد سلطان نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، ومطر أحمد الخشري مدير الديوان الأميري في دبا الحصن، وطالب عبد الله صفر مدير البلدية.

وقال طالب صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن: «إن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على تطوير الجزيرة، واستحداث مناطق خدمية وترفيهية لتلبية احتياجات الأهالي والزوار».

وكشف عن أن «المشروع ينفذ على أكثر من مرحلة، تم إنجاز المرحلة الأولى منه، وتتضمن واحة للنخيل تضم نحو 200 شجرة من أشجار النخيل تمت زراعتها وفق أبعاد متساوية».

وقال مطر الخشري مدير الديوان الأميري بمدينة دبا الحصن: «إن المشروع يعد إضافة مهمة للجزيرة وعموم المدينة، وسيكون له مردود إيجابي كبير من النواحي البيئية والسياحية، خاصة في ظل قربه من أبرز معالم دبا الحصن».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «بلدية دبا الحصن» تفتتح المرحلة الأولى لـ «واحة النخيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.