الامارات | «طرق دبي» تطوّر خدمة دفع تعرفة المواقف بالرسائل النصية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطوّر خدمة دفع تعرفة المواقف بالرسائل النصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحسينات ستتيح دفع التعرفة مباشرة لمركبات الإمارات الأخرى والخليجية. أرشيفية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تطوير الخدمات الخاصة بنظام دفع تعرفة المواقف عن طريق الهاتف بالرسائل النصية القصيرة، حيث ستتيح التحسينات على الخدمات المتوافرة لمستخدميها دفع التعرفة مباشرة دون الحاجة إلى التسجيل في الخدمة، للمركبات المسجلة في الإمارات الأخرى، وكذلك المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى خدمة تنبيه المتعاملين في حال قيامهم بطلبها أثناء الإجازات الرسمية، بهدف تأكيد عملية الاستمرار في عملية شراء تذكرة المواقف إلكترونياً. وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، إن هذه الخدمات تهدف إلى تبسيط إجراءات دفع تعرفة المواقف عن طريق الهاتف النقال عبر الرسائل النصية، دون الحاجة للتسجيل في الخدمة للمركبات المسجلة في الإمارات الأخرى ومركبات مجلس التعاون الخليجي، موضحة أن خدمة تنبيه المتعاملين في حال استخدامهم للخدمة خلال الإجازات الرسمية، تحقق مبدأ الشفافية مع المتعامل بسؤاله عما إذا كان يرغب في الاستمرار في عملية شراء التذكرة الإلكترونية من عدمه، وإنه يجب على المتعامل إرسال رسالة نصية - عند قيامه بإجازات رسمية - لشراء تذكرة دفع تعرفة مواقف، حيث سيتم إخباره عبر نظام آلي بمجانية المواقف خلال إجازته ثم سؤاله عن رغبته في شراء تذكرة إلكترونية تبدأ صلاحيتها بعد تاريخ انتهاء الإجازة.

تطوير خدمات المواقف تهدف إلى تبسيط إجراءات دفع التعرفة عن طريق الهاتف.