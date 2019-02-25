الامارات | 20 ألف مشارك في مبادرة «إمارات بلا مركبات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مشارك في مبادرة «إمارات بلا مركبات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعاليات الاحتفال بالمبادرة أقيمت في حديقة محطة مترو الاتحاد. من المصدر

نظّمت بلدية دبي، أمس، مبادرة «إمارات بلا مركبات»، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، خصوصاً وزارة التغير المناخي والبيئة، وشرطة دبي، وإسعاف دبي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبلدية عجمان.

وتهدف المبادرة إلى التشجيع على استخدام وسائل النقل العام، لتقليل الانبعاثات الكربونية في الجو الناتجة عن كثرة استخدام المركبات.

وهي تستقطب المشاركين من الأفراد والجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي جعلها تحمل اسم «إمارات بلا مركبات»، بدلاً من الاسم الذي كانت تُعرف به في دوراتها السابقة «يوم بلا مركبات». وأكد المدير العام للبلدية، المهندس داوود الهاجري، لـ «الإمارات اليوم»، أن مبادرة العام الماضي أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 117 طناً، متوقعاً أن يتضاعف الرقم هذا العام.

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كما أكد حرص البلدية على أن تشمل المبادرة إمارات الدولة، لتقليل التلوث الناجم عن انبعاث الكربون، مضيفاً أن دورة هذا العام شهدت مشاركة أكثر من 20 ألفاً من الأفراد والمؤسسات، مقارنة بـ5270 مشاركاً العام الماضي، مناشداً أفراد المجتمع المشاركة في تبنّي الحلول المتفردة التي تسهم في الحفاظ على البيئة واستدامتها.

و من جانبه، قال وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني الزيودي، إنه على الرغم من أن قطاع المواصلات يعد من أكثر القطاعات الحيوية، إلا أنه يعد كذلك الأكثر تسبباً في التلوث البيئي، مشيراً إلى أن مبادرة «إمارات بلا مركبات» تشجع الناس على تغيير السلوكيات، والعمل من أجل الحد من انبعاث الكربون.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، أهمية تعميم المبادرة على مستوى الدولة، لاعتبارات المصلحة العامة، ومن أجل إتاحة الفرصة لتنفّس هواء أكثر نقاءً، نظراً لأن معظم الملوثات تكون من السيارات، مشيراً إلى أن شرطة دبي سترصد مدى انخفاض معدل الحوادث في يوم المبادرة، تزامناً مع توقف آلاف الأشخاص عن استخدام السيارات. وشهدت فعاليات الاحتفال بالمبادرة، التي أقيمت في حديقة محطة مترو الاتحاد، توقيع خطاب نوايا بين بلدية دبي ووزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف تحقيق التعاون المستمر بين الطرفين، من خلال إدارة وتنظيم مبادرة «إمارات بلا مركبات»، مع تطوير وتوسيع قاعدة المشاركين فيها، وتسويقها على مستوى الإمارات. كما شارك أطفال ومعلمات في المبادرة، بهدف غرس مبادئها في نفوسهم.

وأقامت «الهلال الأحمر» معرضاً في إطار مبادرة «إمارات بلا مركبات»، للتعريف بجهودها، وحث الشباب على التطوع للعمل معها، واكتسى برواز دبي باللون الأخضر، أمس، تضامناً مع المبادرة، في إشارة إلى تأثرها الإيجابي بالبيئة. وعرضت شرطة دبي سيارتين كهربائيتين، دورية شرطة ومركبة مدنية، فيما طرحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مسابقة في مجال الاستدامة، إضافة إلى عرض برنامج التطبيق الذكي ومخطط مراكز آمر والتوزيع الجغرافي.

«المبادرة» تهدف إلى التشجيع على استخدام وسائل النقل العام، لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام المركبات.