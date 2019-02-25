الامارات | إضافة خدمة شراء منزل أو سيارة عبر تطبيق «دبي الآن»

شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة خدمة شراء منزل أو سيارة عبر تطبيق «دبي الآن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الذكية» عن إضافة خدمتين جديدتين إلى تطبيق «دبي الآن»، تتيح إحداهما للشخص شراء منزل عبر التطبيق، وتوقيع عقد الشراء، وإيصال خدمة الكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وإدخال خدمة الهاتف من شركتي «اتصالات» أو «دو»، من خلال رحلة واحدة.

وقال المسؤول عن عرض ابتكارات دبي الذكية في شهر الابتكارات بدبي، المهندس ناصر النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن الخدمة الثانية التي تم إطلاقها تتمثل في شراء سيارة من خلال إتاحة فرصة البحث عنها عبر التطبيق، وتوقيع اتفاق الشراء، وإنهاء عملية التأمين عليها، ونقل الملكية من المالك للمشتري، عبر التطبيق.

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وأشار إلى أن التوقيع في هاتين الخدمتين يتم عبر «الهوية الرقمية»، وهي خدمة تتوافر بالتعاون بين دبي الذكية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ويمكن لأي شخص الحصول عليها من خلال تطبيق «الهوية الرقمية»، ثم الذهاب إلى أقرب فرع معتمد لتسجيل البصمة الرقمية.

وذكر النعيمي أن تطبيق «دبي الآن» يوفر أكثر من 60 خدمة في مكان واحد، بحيث لا يحتاج الشخص للتعامل مع تطبيقات عدة، نظراً لأن دبي الذكية جمعت كل الخدمات التي يحتاجها المواطن أو المقيم في تطبيق واحد، كخدمة دفع فواتير الهاتف، وفواتير الكهرباء، ومخالفات المرور، وإعادة تعبئة رصيد «سالك»، وحجز مواقف السيارات.

وأضاف أنه تم إضافة خدمة دفع ثمن الوقود إلى التطبيق في محطات إينوك، فلم يعد الشخص الذي يذهب الى محطة البترول بحاجة للدفع نقداً، أو إعطاء موظف المحطة بطاقة الائتمان، لكن يمكن حالياً عبر التطبيق اختيار محطة الوقود، ورقم المضخة، ودفع ثمن الوقود إلكترونياً.