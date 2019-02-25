الامارات | حوادث الطرق في أبوظبي تسجل 149 وفاة و120 إصابة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث الطرق في أبوظبي تسجل 149 وفاة و120 إصابة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الظاهري خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إحصاءات نتائج الحوادث المرورية. من المصدر

كشفت شرطة أبوظبي أنها تستعين ضمن خطة استشرافية للمستقبل، بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في ضبط المخالفين، ومراقبة الطرق، وتوزيع الدوريات، ورصد المركبات منتهية الترخيص وكذا الرقابة على الشاحنات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستبدأ تطبيق نظام الحجز المنزلي على المركبات المخالفة خلال العام الجاري.

فيما كشفت إحصاءات وفيات الطرق العام الماضي، وفاة 149 شخصاً وإصابة 120 آخرين في حوادث مرورية وقعت على مستوى إمارة أبوظبي العام الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد البلاغات التي وردت لـ«مراكز القيادة والتحكم» في شرطة أبوظبي إلى مليون و178 ألف بلاغ في 2018 مقابل 645 ألف بلاغ في 2017، وأنجز طيران الشرطة 1523 مهمة، منها 24 مهمة لحوادث طرق و40 لنقل مرضى للمستشفيات.

وقال مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي اللواء علي خلفان الظاهري، إن هناك خطة استشرافية لتطوير أنظمة السلامة المرورية، وتنفيذ خطط استباقية خلال الأحوال الجوية المتغيرة بخفض السرعات بما يتوافق مع مستوى الرؤية الأفقية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، في مجال الضبط والرقابة، وتوزيع الدوريات، ورصد المركبات منتهية الترخيص والرقابة على الشاحنات.

وأكد الظاهري خلال مؤتمر صحافي أمس، أن الخطة الاستشرافية للمستقبل وتطبيق الذكاء الاصطناعي، تعزز جهود شرطة أبوظبي في التحسين والتطوير لاتخاذ التدابير الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة وتحقيق مؤشرات إيجابية جديدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وكشف أن إمارة أبوظبي سجلت تحسناً ملحوظاً في عدد وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة خلال العام الماضي مقارنة بـ2017، بانخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية من 199 إلى 149 وفاة بنسبة 25.1%، وعدد الإصابات البليغة من 149 إلى 120 إصابة بنسبة 19.4%، كما بلغ التحسن بالنسبة لعدد وفيات حوادث المرور لكل 100 ألف من السكان من 5.72 إلى 4.22 بنسبة 26.22%، وعدد الإصابات البليغة لكل 100 ألف من السكان من 4.2 إلى 3.3 بنسبة 21.4%، وانخفاض وفيات حوادث الدهس لعام 2018 بنسبة 38% مقارنة بعام 2017.

Advertisements

وأرجع الظاهري الانخفاض إلى النتائج المتحققة ضمن «استراتيجية السلامة المرورية» (2016-2020) بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم دائرة النقل ودائرة البلديات والتخطيط وهيئة الصحة ودائرة المعرفة.

ورداً على سؤال بشأن تطبيق نظام الحجز المنزلي للمركبات، أكد الظاهري أنه من المتوقع تطبيق هذا النظام خلال العام الجاري، بعد الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بتنفيذه على مستوى إمارة أبوظبي.

واستعرض الإنجازات التي حققها القطاع في 2018 مقارنة مع 2017، باعتماد مقارنات معيارية لمستويات السلامة المرورية، والإسعاف، والإنقاذ والتدخل السريع، وطيران الشرطة، وإدارة الأزمات والكوارث، والبلاغات، وزمن الاستجابة، والتحول الإلكتروني للمعاملات في الترخيص والمرور، ضمن الخطة الاستشرافية للتطوير.

وتناول الظاهري أهم الإنجازات في مجال إعداد الخطط والاستعداد في حالات الأزمات والكوارث، والمشاركة في تمرين «براكة» لتوحيد المفاهيم المشتركة لإجراءات القيادة والسيطرة والعمليات المشتركة لمنظومة الاستجابة للطوارئ بهدف تدريب وتأهيل الكوادر ليكونوا على جاهزية عالية، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الشرطية بكفاءة حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع.

شرطة أبوظبي تستعين بالذكاء الاصطناعي في ضبط المخالفين.

نظام الحجز المنزلي للمركبات يطبق خلال العام الجاري على مستوى الإمارة.