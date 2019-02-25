الامارات | تدريب مكاتب تأجير مركبات على فتح بلاغات إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مكاتب تأجير مركبات على فتح بلاغات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الورشة أتاحت الاطلاع على تقنية «مركز الشرطة في هاتفك» وأهدافها. من المصدر

استفاد عاملون في مكاتب تأجير المركبات من ورشة تدريبية نفذها مركز شرطة مصفح، بمديرية شرطة المناطق الخارجية في شرطة أبوظبي، ركّزت على خدمة فتح البلاغات الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية «MOI UAE».

وتحدث في الورشة مدير مركز شرطة مصفح، المقدم فاضل غدير الشامسي، ورئيس قسم التحقيق والمباحث الجنائية، الرائد عبيد البلوشي، وعدد من الضباط المختصين. وأتاحت الورشة الاطلاع على التقنية عبر الهواتف الذكية «مركز الشرطة في هاتفك»، وأهدافها، ومراحل وخطوات تطبيقها، والتعريف بأصنافها وإجراءاتها ومتطلباتها، وضمان الاستفادة منها بشكل أوسع في سرعة الإنجاز، وزيادة الفاعلية والنوعية.

وأكد الشامسي أهمية توعية الشركاء بالخدمات التي ترفع من مؤشر إسعادهم، وتعزيز مسيرة التطوير في العمل الشرطي الحديث، وتجسيد استراتيجية الحكومة الذكية لتحقيق جودة عالية في تقديم الخدمات الإلكترونية.