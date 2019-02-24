وقال موقع "خليج تايمز" إن الطائرة تابعة لخطوط بيمان بنغلادش الجوية، وكانت في رحلة من العاصمة داكا إلى دبي، قبل أن تنفذ هبوطا اضطراريا في مطار شاه أمانات الدولي فى مدينة شيتاغونغ، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأوضحت المصادر أن راكبا مسلحا بمسدس حاول اقتحام كابينة الطائرة البنغالية التي كانت متوجهة إلى دبي، فيما تم إجلاء 142 راكبا بسلام من على متن الطائرة.
ولم يعرف، إلى حدود الساعة، ما إذا كانت العملية انتهت أم لا، فيما تشير صور منشورة على موقع تويتر عددا من الأشخاص يحيطون بالطائرة، إلى جانب تواجد مكثف لرجال الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر محاولة خطف طائرة متجهة إلى دبي.. وإجلاء ركابها بسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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