كيف يؤثر الدماغ على عملية خسارة الوزن واتباع نظام غذائي سليم ​

عندما يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي والرغبة بخسارة الوزن، فإن الخطوة الأولى للبدء بذلك هي تدريب عقلك على التفكير بالرشاقة واعتبار أنك تتمتع بجسم رشيق. عليك أن تمرّن عقلك على التفكير بأنك لا تجبر نفسك على اتباع نظام صحي، بل أنت تحافظ على جسمك بتناول الطعام الصحي.

وتوضح لنا بنين شاهين، خبيرة التغذية في أندية فيتنس فيرست الشرق الأوسط، أنه يجب أن تدرك سبب اتباعك حمية غذائية، وما هو هدفك الأساسي من وراء ذلك، الأمر مرتبط بطريقة التفكير، لذا فكر في الأمر بطريقة مختلفة.

- عند اتباعك لنظام الطعام الصحي فأنت تملك الخيار لتحديد ما تتناوله.

- أنت تعمل على تحسين نوعية الطعام الذي تتناوله.

- أنت تغذي جسمك بالعناصر التي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

- الاعتدال في الحمية، وتناول الطعام من وقت لآخر، وعدم حرمان جسدك من طعامك المفضل.

- تظهر النتائج على المدى الطويل، وأهم ما ستكسبه هو الحفاظ على صحتك.

- عليك فهم فوائد الحمية ومعرفة سبب حاجتك إليها، وأبرزها حماية جسمك من الكثير من المخاطر الصحية.

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- يجب أن تبدأ بالتغيير بشكل تدريجي كي يسهل على جسمك تقبّله، وكل خطوة في حياتنا تبدأ من الدماغ، فإن كان عقلك مقتنعًا بالتغيير فسوف تنجح في تحقيق ذلك.

- أنت تسيطر على نوعية وكمية طعامك وليس العكس.

- المشكلة ليست بالطعام بل بعاداتك اليومية في تناول لطعام.

- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام للشعور بالراحة أو للاحتفال في المناسبات، عليك الانتباه من الأكل العاطفي.

علميًا

دماغنا هو رأس نظام الغدد الصماء لدينا في الجسم، حيث يتم التحكم في جميع الهرمونات وإفرازها.

وفيما يلي تعرّف على الهرمونات التي ترتفع عند اتباع نظام غذائي غير سليم:

الكورتيزول: يفرز من الغدة الكظرية، ويسمى أيضا هرمون الإجهاد، حيث تشعر بالكسل، والتعب، والأهم من ذلك الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة والحلوة.

الغدة الدرقية: تتأثر أيضًا الغدة الدرقية عند اتباع نظام غذائي غير صحي، ولكن التأثير يختلف من شخص إلى آخر، فربما يؤدي تأثيرها لعدم القدرة على خسارة الوزن، وهو الأمر الذي يفقدك الدافع للاستمرار في اتباع نظام غذائي سليم.

الأنسولين: وهو الهرمون الذي يتحكم في نسبة السكر بالدم، وفي حال ارتفاعه تزداد رغبتك في تناول الطعام الحلو، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى صعوبة إنقاص الوزن