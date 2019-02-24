مجموعة دولفين للخدمات البحرية تشارك في معرض دبي العالمي للقوارب 2019

للمرة الأولى سيشهد معرض دبي العالمي للقوارب 2019 حضور ومشاركة مجموعة دولفين للخدمات البحرية، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال معدات وخدمات السلامة البحرية. ومن المقرر أن يقام هذا الحدث الكبير على المستوى الإقليمي، والذي يعرف بتعزيز نمط الحياة البحرية في المنطقة، في الفترة ما بين 26 فبراير إلى 2 مارس، في قناة دبي المائية بمنطقة الجميرا في دبي، بدولة الإمارات.

متحدثاً عن المشاركة الأولى للمجموعة صرح حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة دولفين مارين، بقوله: "إن حضورنا لهذا الحدث المميز والمعروف هذا العام يمثل علامة فارقة في مسيرة مجموعة دولفين للخدمات البحرية، ضمن سعينا إلى توسيع حضور شركتنا محلياً. فصناعة الملاحة البحرية في دولة الإمارات تعتبر من الصناعات المتطورة بشكل كبير، وتقدر التوقعات أن القيمة الإجمالية لهذه السوق عام 2019 بلغت حوالي 66 مليار دولار، وهي قيمة تعطينا الثقة بأن مشاركتنا في معرض دبي العالمي للقوارب 2019 ستساعدنا في تحقيق رؤية المجموعة للنمو المستمر بشكل أكبر.

ومع الصدارة التي يحتلها معرض دبي العالمي للقوارب والذي يستحوذ على 35٪ من إجمالي استثمارات القطاع البحري الإقليمي في مجال القوارب، فإنه يمثل منصة مثالية لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب أعداد كبيرة من المشاركين. وبهذا الصدد أوضح الباجوري: "لقد نما تفاعل المشاركين في معرض دبي العالمي للقوارب بشكل كبير في الأعوام الماضية؛ وهذا يجعله مكاناً ملائماً للشركات المعنية بالقطاع البحري وصناعة القوارب من أجل المشاركة والحضور، وبناء شبكة علاقات تجارية متميزة، لتعرض منتجاتها وتحقق المزيد من الانتشار في السوق، وهو ما سيحسن من مستوى القطاع بشكل شامل".

تعزيز السلامة في الصناعة البحرية

وباعتبار أن مجموعة دولفين للخدمات البحري متخصصة في مجال خدمات ومعدات السلامة البحرية، فإنها تعتزم عرض قدراتها ومنتجاتها في جناحها (رقمE-56 ) في المعرض من أجل نشر المزيد من التوعية بأهمية السلامة في القطاع البحري، حول هذا الجانب يوضح الباجوري: "على الرغم من أن معرض دبي العالمي للقوارب يشتهر باستعراضه لأحدث وأفخم منتجات اليخوت الساحرة ووسائل الترفيه وأدوات الرياضات المائية، إلا أننا نعتقد أن تسليط الضوء على أهمية السلامة البحرية أمر ضروري لضمان حماية الأرواح والتأكد من توافر أعلى معايير الأمان للأفراد في الصناعة البحرية ككل. ونفخر بأن معداتنا تُعد من بين الأعلى جودة في السوق؛ إذ تشمل معدات السلامة مثل سترات وأطواق النجاة، وبدلات الطفو فوق الماء، وطوافات الإنقاذ، وجميعها تعتبر لوازم ضرورية لأولئك الذين يرغبون في التمتع بالرفاهية والمتعة التي يوفرها نمط حياة الرياضات البحرية والتنزه في القوارب الفاخرة، مع ضمان توافر أعلى درجات السلامة والأمان لحياة الأرواح والأفراد".

ومنذ انطلاقتها في دبي عام 2012، تعمل مجموعة دولفين للخدمات البحرية على ترسيخ مكانتها في سوق الإمارات، وتخطط الشركة حالياً لفتح فرع لها في إمارة أبوظبي قبل نهاية عام 2019، كما أقامت شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها بشكل أكبر في قطاع الأعمال البحرية في الدولة.

وأضاف الباجوري: "تكمن أولويتنا في ضمان تحقيق رضا العملاء، والذي يمثل الأساس في استمرارنا ومحافظتنا على مكانة سوقية متقدمة، وقد قمنا بتطبيق نظام جديد لإدارة مراقبة الجودة في كل من المقر الرئيس لمجموعتنا في مصر، وفرعنا في دولة الإمارات؛ ونعتبر أن الأمان والسلامة أهم ما نملك، فنحن نتعامل مع معدات غاية في الحساسية، ويعتمد عليها الناس في حماية وإنقاذ أرواحهم وقت المخاطر، من أجل ذلك يتم فحص منتجاتنا بدقة عالية لتتناسب مع أعلى معايير التميز والجودة، ونرحب على الدوام بعملائنا لتلقي استفساراتهم وأسألتهم حول كافة الاحتياجات والمعلومات التي يودون الحصول عليها لضمان حصولهم على منتجات مضمونة وموثوقة في آن واحد".

كما أوضح الباجوري: "يسعى القطاع البحري بشكل حثيث نحو تبني المعايير الصارمة في الجودة والسلامة التي نؤمن بها، ومع استمرار السوق في مساره التصاعدي، فإننا نعمل على بناء علاقات تجارية مع الشركات القيادية التي تساعدنا على مواكبة الانتعاش الذي يشهده السوق، ونفخر أننا الوكلاء الرسميون لمؤسسات دولية مثل "بولي فورم"، و "دويري" و "إيتالوينش" و"ميسيكا"، وتعد هذه الشركات من الأبرز في مجال السلامة والأمان، وهو ما نتشارك معهم فيه على صعيد الاستراتيجية المهنية والقيم، ونحن فخورون بأن نمثلهم في هذا الحدث الهام، ونتطلع إلى عقد شراكات جديدة من المزيد من الشركات الرائدة في هذا القطاع والمشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب "