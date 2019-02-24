الكرنفال البرازيلي ينشر البهجة في شوارع دبي

شهدت شوارع دبي أول كرنفال برازيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، تزامناً مع إطلاق مجمع "سنترال بارك" من "مِراس"، المشروع السكني الجديد والحصري في وجهة "سيتي ووك".

وقد تجمّع أكثر من 50,000 شخص من سكان المدينة وزوارها لمشاهدة الكرنفال الأمريكي اللاتيني المميز، والذي أقيم يوم الجمعة 22 فبراير، احتفالاً بإطلاق المجمع السكني الجديد الغني بمساحاته الخضراء الخلابة، حيث يحيط بمنتزه حصري بمساحة 40 ألف متر مربع في قلب دبي.

وغمرت شوارع "سيتي ووك" في دبي أجواء احتفالية مستوحاة من الثقافة البرازيلية كرقصات السالسا والسامبا الصاخبة والموسيقى البرازيلية والفنانين والعارضين بملابسهم المزركشة وألوانها المبهجة.

يذكر أن مشروع "سنترال بارك" في سيتي ووك سيحتل عند اكتماله مساحة 230 ألف متر مربع وسوف يضم 12 مبنى سكنياً متوسط الارتفاع ومزوداً بالشرفات. ويتضمن المجمّع 187 وحدة سكنية فسيحة تشمل خيارات متعددة من الشقق بغرفة واحدة حتى أربع غرف، تتميز بإطلالات خلابة مباشرةً على المنتزه الأخضر، والأفق العمراني الممتد لمدينة دبي.