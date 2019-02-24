سيف بن زايد يلتقي رئيس الأمن العام البحريني

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام في مملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مجالات العمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد عبدالواحد الحمادي، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، وعدد من ضباط الوزارة، ومن جانب وفد مملكة البحرين، المقدم علي عبدالله الجودر، مدير إدارة الشؤون الدولية والانتربول، الرائد أحمد عبدالله الظاعن مدير مكتب رئيس الأمن العام.