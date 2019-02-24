"لغم داعشي" يودي بحياة 20 شخصا في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الانفجار وقع قرب بلدة سلمية وسط البلاد

وقالت الوكالة إن الانفجار الذي وقع، الأحد، قرب بلدة سلمية وسط البلاد، تسبب في انطلاق متفجرات خلفها المسلحون عندما كانوا يسيطرون على المنطقة.

وأوضحت "سانا" أن العمال الذين استهدفت التفجير، كانوا في طريقهم لجمع فطر الكمأ الصحراوي، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها ألغام داعش بوقوع خسائر بشرية، إذ انفجر لغم في منطقة مجاورة في وقت سابق هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وتم طرد تنظيم داعش من جميع الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته في سوريا والعراق، لكن المتطرفين تركوا وراءهم عددا لا يحصى من القنابل والألغام، ولم يتم بعد تطهير مناطق كبيرة.

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وتحاصر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مسلحي داعش الآن في منطقة صغيرة بالقرب من الحدود العراقية.

ويقدر بأن 300 مسلح محاصرون في قرية الباغوز على نهر الفرات، فيما فر آلاف المدنيين من المنطقة التي كان يسيطر عليها امتشددون في الأسابيع الماضية.

ويوجد عدد كبير من المدنيين في بلدة الباغوز، مما أدى إلى تأجيل إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن الهزيمة الإقليمية لداعش.