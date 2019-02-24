دبي تحقق رقماً قياسياً باستقبال 15.92 مليون سائح في 2018

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن آخر الإحصاءات الخاصة بأعداد الزوّار الدوليين لدبي لعام 2018، حيث استقبلت الإمارة حوالي 15.92 مليون زائر دولي لليلة واحدة، الأمر الذي يؤكد قوة جاذبيتها كوجهة عالمية مفضّلة، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وساهمت الأسواق الرئيسية لدبي في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الزوار القادمين إليها بما يعزّز من قطاع السياحة لتحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية 2022-2025، الرامية إلى استقبال المزيد من الزوّار الدوليين سنوياً بحلول 2025، فضلاً عن زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

ونقل الموقع الإلكتروني عن سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي قوله "تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فإننا نؤكد الالتزام بالعمل على ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة لتكون في طليعة المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم، وفق الاستراتيجية السياحية 2022-2025".

ويضيف المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أنه "من هذا المنطلق، قمنا بتطوير واعتماد استراتيجية عمل تتوافق مع احتياجات الأسواق العالمية، وذلك بقصد تعزيز مستويات التفاعل في هذه الأسواق مع ما تقدمه دبي من عروض متنوعة. ونجحنا خلال العام الماضي في تحقيق ثبات في قطاع السياحة في دبي وذلك بعد اكتشاف آفاق جديدة تساهم في زيادة حصتنا من سوق السفر العالمي".

وبخصوص تعزيز الجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من الزوار الدوليين سواء لأول مرة أو تكرار الزيارات إلى دبي، أكد المري "مازلنا نحقق نتائج ملحوظة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والإجراءات الحكومية والحملات الترويجية المبتكرة وشراكات الأعمال طويلة الأمد والدعم الكبير من قبل شركائنا في القطاعين العام والخاص".

وفيما يخص الأسواق الرئيسية، حافظت الهند على مركزها الأول ضمن الأسواق العشرة الرئيسية الأولى المصدّرة للزوّار إلى دبي بأكثر من مليوني زائر خلال عام 2018.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني على قائمة الأسواق العشرة الرئيسية، وحافظت على موقعها المتقدم ضمن الأسواق الخليجية بعدد زوار بلغ 1.6 مليون زائر، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. لقد ساهمت إقامة وتنظيم بعض الفعاليات والأنشطة والعروض التي تزامنت مع مناسبات خاصة أبرزها اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، في جذب المزيد من الأشقاء السعوديين لزيارة دبي.

وجاءت في المركز الثالث، المملكة المتحدة بحوالي 1.2 مليون زائر في عام 2018، بما يؤكد على تزايد جاذبية دبي لدى الزوّار البريطانيين.

هذا وقد جاءت نتائج العام 2018 إيجابية لدى العديد من الأسواق العشر الرئيسية، حيث حققت كل من الصين وروسيا وألمانيا معدلات نمو ملحوظة طوال العام الماضي.

وتقدمت الصين إلى المركز الرابع، لتسجل زيادة بلغت 12% ليبلغ عدد الزوّار الصينيين إلى دبي 857 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 678 ألف زائر بنسبة نموٍ بلغت 28%.

وقد استفاد رعايا كل من الصين وروسيا من الإجراءات المُيَسرة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول لمنافذ الدولة. كما زادت أعداد الزوار من ألمانيا بنسبة 12% مع 567 ألف زائر بالمقارنة مع 506 ألف زائر في العام 2017.